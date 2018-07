Ảnh: Mùa hái mắc cọp người dân thu tiền triệu mỗi ngày

Lê rừng (hay còn gọi là mắc cọp) là loại quả được trồng chủ yếu ở nơi có khí hậu lạnh, khu vực sinh sống của đồng bào Mông, vùng cao Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An) Những cành lê rừng sum suê phủ lên mái nhà lợp bằng gỗ sa mu của người Mông ở bản Huồi Giảng 3. (Ảnh: Báo Nghệ An) Lê rừng chứa nhiều chất xơ hơn hầu hết các trái cây khác, rất có lợi cho tiêu hóa. Lê rừng được bán ở các chợ với giá từ 15.000-20.000 đồng/kg. (Ảnh: Báo Nghệ An) Thiếu nữ người Mông hái lê rừng. (Ảnh: Báo Nghệ An) Theo nhiều người chuyên bán loại quả này, lê rừng có hai loại, một loại vỏ xanh nâu. (Ảnh: Giadinh.vn) Và một loại vỏ xanh. (Ảnh: Báo Phụ nữ) Trên thị trường còn có loại lê rừng Lào Cai, giá bàn từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. (Ảnh: Vietnamnet) Lê Lào Cai là loại lê tai nung quả to có nguồn gốc từ Đài Loan. Mùa thu hoạch chính của lê Lào Cai bắt đầu từ 15/6 cho đến hết tháng 7. (Ảnh: Vietnamnet) Những quả lê Lào Cai to, màu sắc đẹp có giá lên tới 60.000 - 70.000 đồng/kg. (Ảnh: Báo Dân Việt) Lê Lạng Sơn cũng dần được phổ biến trên thị trường. (Ảnh: Báo Gia Lai)./.

