Ảnh: Nghề thu mua sơ chế lươn ở Nghệ An cho thu nhập cao

Ở xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), người dân có nghề phụ là chế biến lươn thành phẩm cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn.

(Ảnh: Clip VTC10) Lươn sống trước khi sơ chế. (Ảnh: Clip VTC10) Lươn được làm sạch và luôn qua nước sôi trước khi sơ chế.

(Ảnh: Clip VTC10) Sau khi luộc, lươn được người dân ùng dao rọc tách xương.

(Ảnh: Clip VTC10) Cận cảnh công đoạn rạch lươn bằng dao chuyên dụng. (Ảnh: Clip VTC10) Sau khi tách bỏ xương, thịt lươn lại được rửa qua nước gừng, để khô ráo.

(Ảnh: Clip VTC10) Ở Long Thành có 20 cơ sở thu mua và sơ chế lươn, bình quân mỗi cơ sở tạo công ăn việc làm cho khoảng 15 – 30 lao động, ít cũng từ 5 – 7 lao động, thu nhập đạt từ 4 – 6 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Báo Nghệ An) Thịt lươn đã tách xương. (Ảnh: Clip VTC10) Công đoạn cuối sơ chế, lươn được luộc qua nước sôi trộn muối và nghệ tươi dã nhỏ hoặc bột nghệ nguyên chất. (Ảnh: Clip VTC10) Điều đó giúp cho lươn sạch nhớt, thịt không bị nứt và có màu vàng đẹp.

(Ảnh: Báo Nghệ An)./.