Ba cảng xuất khẩu than ở Australia bị đình trệ vì người biểu tình

Bắt đầu vào khoảng 7h sáng 19/6, một người phụ nữ biểu tình tại cảng Newcastle để ngăn cản việc qua lại của các tàu chở than và việc đi lại ở cảng này. Tiếp sau đó đến 8h20 sáng cùng ngày, người phụ nữ thứ 2 cũng biểu tình tại cảng Brisbane. Và trước 9h sáng 19/6, một người đàn ông đã biểu tình để tạm dừng hoạt động ra vào của cảng Melbourne, cảng biển lớn nhất Australia. Cả ba người biểu tình đều cùng hoạt động trong một nhóm bảo vệ môi trường Blockade Australia và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện các hành động này.

Trong tuyên bố đưa ra, nhóm này cho biết, các hoạt động ngày hôm nay là “một phần của sự phối hợp nhằm phản ứng trước cách thức mà Australia đang ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và sinh thái”.

Cảng Newcastle đã bị ngưng trệ vào sáng 19/6 sau khi 1 người biểu tình treo mình lên một cây cầu đường sắt tại cảng. Ảnh: AAP

Chưa rõ việc 3 cá nhân biểu tình sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của cảng Newcastle, cảng Brisbane và cảng Melbourne song các vụ việc này đã cản trở hoạt động của các cảng này trong sáng 19/6.

Australia là quốc gia có trữ lượng than đá lớn thứ ba thế giới và là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu than. Trong đó, cảng Newcastel được coi là cảng xuất khẩu than lớn nhất thế giới với lượng than xuất khẩu qua cảng này đạt khoảng 136 triệu tấn trong năm 2022. Melbourne là cảng biển lớn nhất của Australia và đồng thời là cảng container lớn thứ tư ở Nam Bán cầu.

Trước khi xảy ra các vụ việc ngày 19/6, nhóm Blockade Australia cũng đã từng biểu tình để ngăn cản hoạt động của các cảng xuất khẩu than tại Australia./.