Bắc Ninh bổ sung 2 khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký văn bản thống nhất chủ trương bổ sung 2 vị trí khu tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Khu tái định cư thứ nhất tại xã Đại Lai với diện tích khoảng 43,5 ha; khu thứ hai tại các xã Trung Chính và Lương Tài với diện tích khoảng 122 ha.

Khung cảnh yên bình tại thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nơi nằm sát đại công trường thi công dự án sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư nêu trên theo đúng quy định.

Đồng thời, các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và quy định pháp luật.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành chính sách đặc thù về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, áp dụng từ ngày 10.3. Chính sách áp dụng với hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện thu hồi tại 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Bên cạnh một lô đất ở tại khu tái định cư, họ còn được bồi thường thêm 1-3 khu đất nếu có nhu cầu. Các lô được giao thêm có diện tích tối đa 100 m2 một lô, nằm trong quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của dự án và được Nhà nước thu tiền sử dụng đất.

Điều kiện là có tổng diện tích bị thu hồi 300-600 m2, họ được xem xét giao tối đa một lô đất. Với diện tích 600-900 m2 và trên 900 m2, hạn mức được xem xét giao lần lượt hai và ba lô.

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất, nếu đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng, họ sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất hoặc mua nhà ở theo Luật Đất đai 2024.

Toàn cảnh dự án sân bay Gia Bình

Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỉ đồng, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025.

Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Đông và Đông Bắc Thủ đô; công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.