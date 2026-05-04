中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh bổ sung 2 khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình

Thứ Hai, 17:00, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Bắc Ninh thống nhất chủ trương bổ sung 2 vị trí khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình và các dự án liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký văn bản thống nhất chủ trương bổ sung 2 vị trí khu tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Khu tái định cư thứ nhất tại xã Đại Lai với diện tích khoảng 43,5 ha; khu thứ hai tại các xã Trung Chính và Lương Tài với diện tích khoảng 122 ha.

bac ninh bo sung 2 khu tai dinh cu phuc vu du an san bay gia binh hinh anh 1
Khung cảnh yên bình tại thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nơi nằm sát đại công trường thi công dự án sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư nêu trên theo đúng quy định.

Đồng thời, các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và quy định pháp luật.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành chính sách đặc thù về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, áp dụng từ ngày 10.3. Chính sách áp dụng với hộ gia đình, cá nhân có đất trong diện thu hồi tại 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Bên cạnh một lô đất ở tại khu tái định cư, họ còn được bồi thường thêm 1-3 khu đất nếu có nhu cầu. Các lô được giao thêm có diện tích tối đa 100 m2 một lô, nằm trong quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của dự án và được Nhà nước thu tiền sử dụng đất.

Điều kiện là có tổng diện tích bị thu hồi 300-600 m2, họ được xem xét giao tối đa một lô đất. Với diện tích 600-900 m2 và trên 900 m2, hạn mức được xem xét giao lần lượt hai và ba lô.

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất, nếu đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng, họ sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất hoặc mua nhà ở theo Luật Đất đai 2024.

bac ninh bo sung 2 khu tai dinh cu phuc vu du an san bay gia binh hinh anh 2
Toàn cảnh dự án sân bay Gia Bình

Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỉ đồng, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025.

Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Đông và Đông Bắc Thủ đô; công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh khu tái định cư sân bay gia bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố
Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

VOV.VN - Nhiều năm qua, cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khiến việc đi lại, học tập và sản xuất của người dân gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

VOV.VN - Nhiều năm qua, cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khiến việc đi lại, học tập và sản xuất của người dân gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Người dân vùng lòng hồ Cấm Sơn, Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố
Người dân vùng lòng hồ Cấm Sơn, Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

VOV.VN - Nhiều năm qua, dù là tuyến đường giao thông quan trọng nhưng cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh lại là nỗi ám ảnh thường trực đối với hàng trăm học sinh và người dân địa phương mỗi khi qua cầu.

Người dân vùng lòng hồ Cấm Sơn, Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

Người dân vùng lòng hồ Cấm Sơn, Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

VOV.VN - Nhiều năm qua, dù là tuyến đường giao thông quan trọng nhưng cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh lại là nỗi ám ảnh thường trực đối với hàng trăm học sinh và người dân địa phương mỗi khi qua cầu.

Thưởng các hộ bàn giao sớm mặt bằng sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh hơn 32 tỷ đồng
Thưởng các hộ bàn giao sớm mặt bằng sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh hơn 32 tỷ đồng

VOV.VN - UBND xã Gia Bình (Bắc Ninh) phối hợp với đơn vị đã chi trả 32,25 tỷ đồng cho 215 hộ dân bàn giao sớm đất ở để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thưởng các hộ bàn giao sớm mặt bằng sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh hơn 32 tỷ đồng

Thưởng các hộ bàn giao sớm mặt bằng sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh hơn 32 tỷ đồng

VOV.VN - UBND xã Gia Bình (Bắc Ninh) phối hợp với đơn vị đã chi trả 32,25 tỷ đồng cho 215 hộ dân bàn giao sớm đất ở để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp