Bắc Ninh chạy đua hoàn thành gần 20.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Ngày 7/5, tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh hiện có 102 dự án NOXH với tổng quy mô khoảng 117.000 căn hộ.

Trong đó, có 31 dự án với khoảng 24.000 căn hộ đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng; khoảng 71 dự án với quy mô gần 94.000 căn đang được tập trung triển khai xây dựng.

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển NOXH giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu năm 2026 là hoàn thành 19.900 căn hộ NOXH. Tuy nhiên, qua rà soát, đến nay số căn hộ NOXH có khả năng hoàn thành mới đạt gần 14.000 căn, thấp hơn khoảng 6.000 căn so với mục tiêu đề ra.

Trong khi thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 không còn nhiều, khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc trong các thủ tục thẩm định, phê duyệt đầu tư, cấp phép xây dựng, đất đai… dẫn đến chậm tiến độ khởi công.

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể hơn về tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án NOXH; làm rõ cơ chế đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác các công trình hạ tầng xã hội trong các khu NOXH quy mô lớn nhằm tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển NOXH, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện chương trình phát triển NOXH của cả nước.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Sinh đề nghị tỉnh Bắc Ninh thời gian tới cần tập trung rà soát cụ thể từng dự án NOXH, đối chiếu, kiểm đếm chính xác số lượng căn hộ giữa kế hoạch, số lượng thực tế đang triển khai và khả năng hoàn thành.

Trên cơ sở đó, có giải pháp thực hiện phù hợp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng thời, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; rà soát căn cứ pháp lý liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, sớm khởi công và đưa các dự án vào triển khai.

Nhấn mạnh chỉ tiêu Chính phủ giao giai đoạn 2026 - 2030 là rất lớn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện sớm các bước; hoàn tất thủ tục pháp lý để có thể khởi công ngay các dự án có mục tiêu hoàn thành trong năm 2027 và giai đoạn sau để giảm bớt áp lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục quan tâm, giải quyết các thủ tục để triển khai sớm các dự án NOXH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, NOXH cho lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh xác định phát triển NOXH không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án NOXH theo hướng nhà cao tầng, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu lớn về chỗ ở tại các khu vực tập trung đông công nhân và người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, đầu tư, xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Riêng đối với các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện triển khai, ông Phạm Văn Thịnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công ngay, tạo động lực thúc đẩy tiến độ hoàn thành chỉ tiêu NOXH theo kế hoạch đề ra.