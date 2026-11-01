Bắc Ninh hướng tới hệ thống hạ tầng thông minh, xanh và bền vững

UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, xanh và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Theo kế hoạch, thành phố Bắc Ninh định hướng chuyển từ tư duy đầu tư hạ tầng riêng lẻ sang phát triển hệ thống đồng bộ, liên thông, đa tầng, có khả năng kết nối và chống chịu cao. Trọng tâm là khắc phục những bất cập trong quy hoạch, đầu tư, huy động và phân bổ nguồn lực; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, hiệu quả quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

Toàn cảnh Bắc Ninh từ góc nhìn trên cao

Trong công tác quy hoạch, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu triển khai Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; đồng thời tổ chức lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Thành phố cũng tập trung nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư và quản trị tài sản kết cấu hạ tầng; rà soát các quy định về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngân sách nhà nước, đấu thầu và quản lý tài sản công để kịp thời đề xuất sửa đổi những nội dung bất cập, chồng chéo.

Đáng chú ý, Bắc Ninh định hướng đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân, nghiên cứu xây dựng danh mục dự án PPP và khai thác các kênh huy động vốn hợp pháp. Nguồn lực được ưu tiên cho các công trình hạ tầng nền tảng, liên vùng, các dự án giao thông và đô thị trọng điểm, quy mô lớn, có tính kết nối và sức lan tỏa; hạn chế tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài.

Về phát triển hạ tầng đến năm 2045, giao thông được xác định là lĩnh vực ưu tiên, với việc phối hợp đầu tư các dự án giao thông đối ngoại như cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội - Đồng Đăng, các tuyến đường sắt đô thị kết nối với Thủ đô Hà Nội và những tuyến đường trục kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Thành phố đồng thời chú trọng phát triển hệ thống logistics, cảng và tăng cường kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với mạng lưới giao thông đối ngoại.

Đối với hạ tầng công nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án phục vụ công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và chuyển đổi năng lượng. Hạ tầng đô thị được phát triển theo hướng đồng bộ, bền vững, bảo đảm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu dân cư mới trước khi đưa vào khai thác; từng bước chỉnh trang đô thị hiện hữu, bổ sung cây xanh, công viên, quảng trường và không gian công cộng.

Bắc Ninh hướng tới hệ thống hạ tầng thông minh, xanh và bền vững

Cùng với đó, thành phố tập trung nâng cao năng lực cấp nước sạch, cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý các điểm ngập úng cục bộ; tăng cường thu gom, phân loại và xử lý chất thải, kiểm soát nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư.

Hạ tầng số và hạ tầng xã hội cũng được chú trọng đầu tư. Bắc Ninh định hướng phát triển hạ tầng viễn thông, băng rộng, đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường kết nối giữa các cấp chính quyền và ứng dụng nền tảng bản sao số trong quản lý đô thị. Đồng thời, rà soát, nâng cấp trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình phúc lợi công cộng, bảo đảm quỹ đất cho những công trình thiết yếu tại các khu đô thị, khu dân cư mới.

Thông qua kế hoạch này, Bắc Ninh hướng tới xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.