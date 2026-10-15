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Bắc Ninh tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dự án KCN Song Mai - Nghĩa Trung

Thứ Năm, 18:18, 15/10/2026
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VOV.VN - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu tập trung nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung (197,1 ha), góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Lưu Quang Minh Trưởng Ban Quản lý dự án (Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang) cho biết, dự án có tổng diện tích 197,1 ha, chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có diện tích 139,8 ha, giai đoạn 2 là 57,3 ha. Dự án chính thức khởi công ngày 21/8/2025.

Đến ngày 11/9/2026, chủ đầu tư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công toàn bộ hạng mục hạ tầng kỹ thuật của phân kỳ 50 ha thuộc giai đoạn 1, bảo đảm theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

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Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái xem bản đồ quy hoạch khu công nghiệp tại thực địa

Xác định thu hút các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao là mục tiêu trọng tâm, chủ đầu tư đã phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai xúc tiến đầu tư song song với quá trình thi công hạ tầng. Ngay sau khi hoàn thành nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 50 ha, một số nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng trong và ngoài nước đã tiếp cận địa điểm, khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để xây dựng nhà máy, với tổng vốn đăng ký đạt 638 tỷ đồng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn phát sinh một số khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Tình trạng cơi nới công trình, trồng cây dày đặc sau khi có thông báo chủ trương thu hồi đất nhằm trục lợi tiền bồi thường vẫn diễn ra, gây thêm áp lực cho công tác kiểm đếm, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

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Đại diện Ban Quản lý dự án báo cáo tại buổi làm việc

Một vướng mắc khác là việc xử lý các ngôi mộ vô chủ được phát hiện trong quá trình thi công phân kỳ 50 ha. Theo chủ đầu tư, có gần 353 ngôi mộ cần di dời, trong khi việc tìm quỹ đất để an táng gặp khó khăn do người dân địa phương chưa đồng thuận sử dụng quỹ đất nghĩa trang hiện có. Sau nhiều lần trao đổi, với sự đồng thuận của chính quyền phường Việt Yên, doanh nghiệp đã mua đất canh tác thuộc quy hoạch nghĩa trang Đồi Lăng của người dân tại tổ dân phố Trung Xuân để thực hiện việc di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Hiện chủ đầu tư đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục giải phóng mặt bằng và thi công phần còn lại của dự án. Nhằm tối ưu tiến độ tổng thể, doanh nghiệp dự kiến triển khai giải phóng mặt bằng gắn với thi công hạ tầng theo phương thức cuốn chiếu, linh hoạt, ưu tiên những khu vực đủ điều kiện để sớm đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng đối với 89,8 ha còn lại của giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027. Chủ đầu tư đặt mục tiêu trung bình từ 6-8 tháng nghiệm thu, đưa vào hoạt động khoảng 30 ha đất dự án để phục vụ các nhà đầu tư; phấn đấu đưa toàn bộ 89,8 ha còn lại vào hoạt động trong quý II/2028.

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Đại diện chủ đầu tư dự án báo cáo tại buổi làm việc

Để dự án sớm phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp vào ngân sách và thu hút thêm các nhà đầu tư, chủ đầu tư đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục hạ tầng.

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Toàn cảnh dự án khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung 197,1 ha

Ưu tiên thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, phát triển khu công nghiệp xanh

Tại buổi kiểm tra thực tế, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời đề xuất giải pháp phối hợp giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

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Đại diện các sở, ngành phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của nhà đầu tư, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đồng chí nhấn mạnh, giai đoạn 1 của dự án đang dần hoàn thành, do đó cần tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa các dự án và nghe ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của chủ đầu tư, cùng sự phối hợp của các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Thái lưu ý, trong quá trình đầu tư và vận hành khu công nghiệp, cần chú trọng phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng. Đối với giai đoạn tiếp theo, chủ đầu tư cần ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sinh thái, doanh nghiệp công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời áp mái, hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh và bền vững.

Đối với những vướng mắc liên quan đến dự án trạm bơm và tuyến đường kết nối, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng rà soát kỹ quy hoạch, bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và định hướng phát triển hạ tầng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

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Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Về công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn tiếp theo, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố được yêu cầu rà soát toàn bộ các khu vực đang triển khai, kịp thời đề xuất khen thưởng những nhà đầu tư có tinh thần trách nhiệm, thực hiện dự án hiệu quả; đồng thời tăng cường hỗ trợ, phối hợp giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 12,5% trong năm 2026, tạo đà cho các năm tiếp theo. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tối đa nguồn lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp và quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, triển khai dự án hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố Bắc Ninh.

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Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và xuất nhập khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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