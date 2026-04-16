Bắc Ninh mạnh tay xử lý các vi phạm lấn chiếm công trình thủy lợi

Trong năm 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tập trung xử lý 82 trường hợp vi phạm, trong đó có 42 trường hợp mới phát sinh và 40 trường hợp theo kế hoạch.

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhiều công trình lấn chiếm hành lang thoát lũ sông Cầu (phóng viên ghi nhận trước đó)

Lĩnh vực thủy lợi tiếp tục phát sinh vi phạm mới. Trong khi đó, số vụ vi phạm cũ vẫn còn tồn đọng chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm. Tình trạng nêu trên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi.

Đáng nói là, một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tập trung, quyết liệt trong công tác giải quyết vi phạm pháp luật về thủy lợi.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chủ trì xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Theo kế hoạch, tổng số 334 trường hợp vi phạm được phân bổ xử lý tại nhiều xã, phường trên toàn tỉnh. Trong đó, một số địa phương có số lượng vi phạm lớn như Tân An 52 trường hợp, Chũ 30 trường hợp, Lâm Thao 29 trường hợp, Đồng Việt 27 trường hợp, Tiên Du 22 trường hợp, Yên Phong 20 trường hợp.

UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, đối với các vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, việc xử lý phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Các trường hợp còn lại phải giải quyết xong trước ngày 30/11/2026.

Những vi phạm mới phát sinh sau thời điểm có chỉ đạo này thì phải xử lý ngay, không để tồn đọng.

Nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Để bảo đảm hiệu quả, các xã, phường được giao nhiệm vụ phối hợp với các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tổ chức rà soát, phân loại từng trường hợp, xây dựng phương án xử lý đúng trình tự, quy định pháp luật.

Chính quyền cơ sở phải tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, tỉnh yêu cầu kiên quyết cưỡng chế, xử lý triệt để.

Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có biểu hiện buông lỏng quản lý, tiếp tay hoặc làm ngơ cho vi phạm.

Đối với các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện sớm, ngăn chặn, lập biên bản các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi từ khi mới phát sinh; rà soát lập danh sách các trường hợp vi phạm kiến nghị với chính quyền địa phương xử lý triệt để các vi phạm, không để tồn đọng.

Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xử lý các trường hợp vi phạm theo kế hoạch năm 2026.

Riêng đối với các trường hợp vi phạm do lịch sử để lại và các trường hợp xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi mà địa phương đã cấp sổ đỏ, các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi chủ động phối hợp với UBND các xã, phường phân loại và thống nhất biện pháp giải quyết, xử lý.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Công an tỉnh được giao tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để phát sinh các trường hợp vi phạm và không kiên quyết trong xử lý các trường hợp vi phạm.

Việc xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm không chỉ nhằm bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn dòng chảy, tiêu thoát nước mà còn góp phần phòng chống ngập úng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trên địa bàn.