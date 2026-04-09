中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắc Ninh chấm dứt hoạt động với cụm công nghiệp Vũ Xá

Thứ Năm, 11:06, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động với cụm công nghiệp Vũ Xá.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án và bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến cụm công nghiệp Vũ Xá.

Toàn cảnh Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (xã Cẩm Lý, Bắc Ninh)

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh bãi bỏ quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Vũ Xá vào năm 2017 và quyết định về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này vào năm 2023.

"Việc chấm dứt dự án được thực hiện theo đề nghị của nhà đầu tư và căn cứ kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền", quyết định nêu rõ.

Cũng theo quyết định, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm nộp lại bản chính các quyết định liên quan trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định; đồng thời thực hiện điều chỉnh, cập nhật các hồ sơ pháp lý có liên quan.

Sau nhiều năm đình trệ, hiện trạng bên trong dự án 

Trước đó, hồi đầu năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) quyết định thành lập cụm công nghiệp Vũ Xá tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam (cũ), nay thuộc xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

Cụm công nghiệp có diện tích 75 ha. Các ngành nghề ưu tiên đầu tư là sản xuất điện năng và các sản phẩm sau sản xuất điện, cơ khí phục vụ ngành điện với tổng vốn đầu tư hơn 22.500 tỷ đồng.

Tháng 3/2025, theo thông tin tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) và lãnh đạo Bộ Công Thương, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập cụm công nghiệp Vũ Xá, chủ đầu tư đã tiến hành san lấp mặt bằng và cơ bản hoàn thành các công trình trên phần diện tích đất đã được cho thuê.

Trụ sở toà nhà chính bên trong của dự án

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang cũng là chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, với tổng mức đầu tư là hơn 23.601 tỷ đồng. Dự án nằm ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), là dự án nhóm A, công trình công nghiệp cấp I.

Nhiều toà nhà bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nằm trong dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

Cuối năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương. Trong đó, kết luận đã chỉ rõ nhiều vi phạm tại dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh chấm dứt hoạt động cụm công nghiệp Vũ Xá Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp