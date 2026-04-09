Bắc Ninh chấm dứt hoạt động với cụm công nghiệp Vũ Xá

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án và bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến cụm công nghiệp Vũ Xá.

Toàn cảnh Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (xã Cẩm Lý, Bắc Ninh)

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh bãi bỏ quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Vũ Xá vào năm 2017 và quyết định về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này vào năm 2023.

"Việc chấm dứt dự án được thực hiện theo đề nghị của nhà đầu tư và căn cứ kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền", quyết định nêu rõ.

Cũng theo quyết định, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm nộp lại bản chính các quyết định liên quan trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định; đồng thời thực hiện điều chỉnh, cập nhật các hồ sơ pháp lý có liên quan.

Sau nhiều năm đình trệ, hiện trạng bên trong dự án

Trước đó, hồi đầu năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) quyết định thành lập cụm công nghiệp Vũ Xá tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam (cũ), nay thuộc xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

Cụm công nghiệp có diện tích 75 ha. Các ngành nghề ưu tiên đầu tư là sản xuất điện năng và các sản phẩm sau sản xuất điện, cơ khí phục vụ ngành điện với tổng vốn đầu tư hơn 22.500 tỷ đồng.

Tháng 3/2025, theo thông tin tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) và lãnh đạo Bộ Công Thương, sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập cụm công nghiệp Vũ Xá, chủ đầu tư đã tiến hành san lấp mặt bằng và cơ bản hoàn thành các công trình trên phần diện tích đất đã được cho thuê.

Trụ sở toà nhà chính bên trong của dự án

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang cũng là chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, với tổng mức đầu tư là hơn 23.601 tỷ đồng. Dự án nằm ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), là dự án nhóm A, công trình công nghiệp cấp I.

Nhiều toà nhà bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nằm trong dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

Cuối năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương. Trong đó, kết luận đã chỉ rõ nhiều vi phạm tại dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.