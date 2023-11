Bắc Ninh thu hút hơn 300 dự án FDI trong 10 tháng

Tính từ đầu năm đến ngày 20/10, toàn tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được 308 dự án FDI đăng ký cấp mới, tăng 218 dự án so với cùng kỳ; Vốn đăng ký mới đạt 908 triệu USD, tăng 730,8 triệu USD so với cùng kỳ. Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 127 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 471,4 triệu USD.

Riêng trong tháng 10, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 44 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 47,18 triệu USD; Điều chỉnh vốn cho 7 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 26,05 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.040 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 24.618 triệu USD.

GRDP 6 tháng đầu năm tỉnh Bắc Ninh ước tính tăng 14,7%, tăng cao nhất trong vòng 4 năm gần đây.

Cũng trong tháng 10, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 226,7% so với tháng trước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 4.280 tỷ đồng; Thu từ Hải quan ước đạt 650 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 10 ước đạt 1.382 tỷ đồng; Trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 470 tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt 912 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 25.135 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 11.707 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán năm.

Toàn cảnh khu công nghiệp

So với cùng kỳ, kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tuy vẫn giảm nhưng đã tiến đến gần sát so với kế hoạch thu đã đề ra. Trong đó, thu nội địa đã có khoản thu vượt dự toán và tăng so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 1,9% so với dự toán năm và vượt dự toán 9,5% so với cùng kỳ năm trước.