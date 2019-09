Bàn giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững

Theo báo cáo của Tổng Cục Thủy sản, tính đến tháng 8/2019, cả nước có hơn 689.000 ha tôm nước lợ thương phẩm được thả nuôi; trong đó diện tích nuôi tôm sú là hơn 600.000 ha, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là gần 89.000 ha. Đến nay, sản lượng thu hoạch đạt trên 444.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.



Theo Cục Thú y, 8 tháng năm 2019, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại hơn 17.500 ha, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù dịch bệnh trên tôm giảm cả về phạm vi lẫn diện tích, nhưng Cục Thú y nhận định rằng, nguy cơ dịch bệnh trong thời gian tới vẫn rất cao do các loại mầm bệnh nguy hiểm còn lưu hành nhiều ở các vùng nuôi, diện tích thiệt hại có thể sẽ tăng mạnh do các điều kiện bất lợi.

“Qua khảo sát thực tế cũng như chủ động giám sát cũng đã phát hiện có xảy ra mầm bệnh và tình trạng tôm chết do những nguyên nhân như là vi bào tử trùng, bệnh phân trắng. Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chuyên ngành thú y, từ trung ương đến địa phương cũng đã thực hiện các biện pháp để tiến tới kiểm soát giảm thiệt hại cho bà con” - ông Tiền Ngọc Tiên, Chi Cục trưởng Chi Cục Thú y vùng 7 cho biết.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Giá tôm nguyên liệu tại khu vực ĐBSCL cũng đang ở mức thấp, dao động từ 80.000 – 95.000 đồng/kg đối với tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg và từ 190.000 – trên 200.000 đồng/kg đối với tôm sú loại 30 con/kg. Nguyên nhân được cho là một số nước trong khu vực sản xuất tôm được mùa, giá thành sản xuất tại các nước thấp.

Trong khi tại Việt Nam, giá thành sản xuất tôm nguyên liệu còn ở mức cao. Bên cạnh đó, một số nước siết chặt quản lý nhập khẩu, tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, trong khi nhiều doanh nghiệp của nước ta chủ quan, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản cho biết, nuôi tôm là ngành nghề chủ lực, thế mạnh của ĐBSCL, đạt được nhiều thành quả tích cực trong thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, nông dân đã ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, những mô hình hay, hiệu quả vào sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và đưa ngành sản xuất tôm Việt Nam có một vị thế trên thế giới.

Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, sản xuất tôm nước lợ cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là vấn đề môi trường, dịch bệnh. Đặc biệt, thời gian gần đây, một số nước xung quanh đã ghi nhận nhiều hình thái dịch bệnh mới gây hại cho tôm. Vì vậy, rất cần có những dự đoán những thách thức mới cho ngành tôm nước ta, để có sự chủ động ứng phó trong thời gian tới, hướng đến sản xuất tôm bền vững và hiệu quả.

“Bây giờ chúng ta có luật thủy sản mới, chúng ta cần kiểm soát, tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra kiểm tra đối với vật tư đầu vào, những cơ sở nào hiện nay quy định là phải đạt được điều kiện về sản xuất giống, thức ăn và chất xử lý cải tạo môi trường thì các địa phương phải tăng cường, hỗ trợ giúp, còn nếu không đạt điều kiện này thì chúng ta kiên quyết không cho sản xuất để làm ảnh hưởng đến chất lượng chung” - ông Trần Đình Luân cho biết thêm.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng cho rằng, biến đổi khí hậu, những diễn biến phức tạp, thất thường của thời tiết sẽ là những nguyên nhân dễ gây ra dịch bệnh cho tôm nuôi. Do vậy, người nuôi cần theo dõi chặt chẽ để có những giải pháp kỹ thuật phù hợp. Triển khai nhân rộng những mô hình hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất cũng như sản xuất theo chuỗi./.