English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảo vệ thương hiệu ở nước ngoài: Doanh nghiệp Việt được hỗ trợ ra sao?

Thứ Năm, 17:13, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên phối hợp với cơ quan sở tại, cập nhật thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Bảo vệ thương hiệu ở nước ngoài là vấn đề ngày càng được doanh nghiệp Việt quan tâm khi mở rộng thị trường. Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam luôn phối hợp với cơ quan sở tại để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tin được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra tại họp báo thường kỳ ngày 1/10, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường nước ngoài.

bao ve thuong hieu o nuoc ngoai doanh nghiep viet duoc ho tro ra sao hinh anh 1
Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. (Ảnh minh họa)

Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện chính sách và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cả trong nước và ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam thường xuyên phối hợp với cơ quan liên quan của các nước để trao đổi, làm rõ chính sách và quy định của Việt Nam về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

Các hoạt động này nhằm giúp các bên có đánh giá khách quan, cân bằng hơn về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và lành mạnh.

Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài, Người phát ngôn nhấn mạnh các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn duy trì trao đổi với cơ quan sở tại để tìm hiểu và cập nhật thông tin liên quan.

“Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn làm việc với các cơ quan sở tại để tìm hiểu thông tin liên quan, thông tin lại cho doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam và các tổ chức liên quan của Việt Nam, qua đó bảo đảm cao nhất việc tuân thủ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao, việc phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan đại diện Việt Nam với cơ quan chức năng sở tại là một trong những kênh hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam chủ động hơn trong việc tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026
499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Các Thương hiệu Quốc gia khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu, từ đó tăng khả năng phát triển và sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

VOV.VN - Các Thương hiệu Quốc gia khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu, từ đó tăng khả năng phát triển và sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính phủ đẩy mạnh sở hữu trí tuệ, tạo động lực phát triển kinh tế
Chính phủ đẩy mạnh sở hữu trí tuệ, tạo động lực phát triển kinh tế

VOV.VN - Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 51-KL/TW, xác định sở hữu trí tuệ là yếu tố cốt lõi để tăng cường tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại quốc tế, bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế quốc gia.

Chính phủ đẩy mạnh sở hữu trí tuệ, tạo động lực phát triển kinh tế

Chính phủ đẩy mạnh sở hữu trí tuệ, tạo động lực phát triển kinh tế

VOV.VN - Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 51-KL/TW, xác định sở hữu trí tuệ là yếu tố cốt lõi để tăng cường tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại quốc tế, bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Sở hữu trí tuệ phải nhìn xa trông rộng, không "vướng gì sửa nấy"
Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Sở hữu trí tuệ phải nhìn xa trông rộng, không "vướng gì sửa nấy"

VOV.VN - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sáng 24/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nhiều định hướng quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý an toàn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Sở hữu trí tuệ phải nhìn xa trông rộng, không "vướng gì sửa nấy"

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Sở hữu trí tuệ phải nhìn xa trông rộng, không "vướng gì sửa nấy"

VOV.VN - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sáng 24/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nhiều định hướng quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý an toàn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp