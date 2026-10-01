Bảo vệ thương hiệu ở nước ngoài: Doanh nghiệp Việt được hỗ trợ ra sao?

Bảo vệ thương hiệu ở nước ngoài là vấn đề ngày càng được doanh nghiệp Việt quan tâm khi mở rộng thị trường. Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam luôn phối hợp với cơ quan sở tại để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tin được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đưa ra tại họp báo thường kỳ ngày 1/10, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. (Ảnh minh họa)

Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện chính sách và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cả trong nước và ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam thường xuyên phối hợp với cơ quan liên quan của các nước để trao đổi, làm rõ chính sách và quy định của Việt Nam về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

Các hoạt động này nhằm giúp các bên có đánh giá khách quan, cân bằng hơn về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và lành mạnh.

Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài, Người phát ngôn nhấn mạnh các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn duy trì trao đổi với cơ quan sở tại để tìm hiểu và cập nhật thông tin liên quan.

“Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn làm việc với các cơ quan sở tại để tìm hiểu thông tin liên quan, thông tin lại cho doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam và các tổ chức liên quan của Việt Nam, qua đó bảo đảm cao nhất việc tuân thủ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao, việc phối hợp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan đại diện Việt Nam với cơ quan chức năng sở tại là một trong những kênh hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam chủ động hơn trong việc tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.