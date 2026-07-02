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Bắt đầu thi công trực tiếp ngoài công trường dự án Metro số 2 TP.HCM

Thứ Năm, 14:56, 02/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), sáng 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) thuộc Dự án tuyến Metro số 2.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng, đánh dấu dự án chính thức chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn thi công trực tiếp tại công trường. 

Theo MAUR, tổng chiều dài tường vây tại ga ngầm ST10 dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng. Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ về chất lượng vật liệu, an toàn lao động, tổ chức mặt bằng thi công cũng như hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông khu vực xung quanh.

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Thi công tường vây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên để các máy TBM vận hành (ảnh: MAUR)

Để các máy TBM có thể vận hành, việc xây dựng và đào nhà ga phải được triển khai đồng bộ. Trong đó, thi công tường vây là hạng mục kỹ thuật đầu tiên có vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các công đoạn tiếp theo.

Theo ông Phan Công Bằng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), cùng với nhà ga ST5 (ga Lê Thị Riêng), ga ngầm ST10 là một trong những nhà ga quan trọng nhất trên toàn tuyến. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo của dự án. Hai nhà ga này được ưu tiên triển khai trước, mục tiêu cơ bản hoàn thành vào quý III/2027, phục vụ lắp đặt và vận hành các máy TBM.

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Lãnh đạo MAUR động viên đội ngũ kỹ sư công nhân (ảnh: MAUR)

Hiện ngoài ga ST10, dự án cũng đang triển khai thi công tại ga ST5. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8/2026, sau khi hoàn tất công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, chủ đầu tư sẽ đồng loạt triển khai thi công tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến.

Trong suốt quá trình thi công, Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương, liên danh tổng thầu EPC, đơn vị tư vấn và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm công trình được triển khai an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, đồng thời giảm thiểu tác động đến đời sống, sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, khởi công ngày 15/1/2026. Tuyến dài gần 11,3 km, trong đó hơn 9 km đi ngầm, phần còn lại là đoạn trên cao và đường dẫn vào depot.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Dự án đi qua 14 phường, kết nối khu vực trung tâm với các phường phía Tây Bắc, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Dự kiến, Metro số 2 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2030.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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