Metro số 1 miễn phí vé toàn tuyến ngày 2/7, tăng tần suất lúc bắn pháo hoa

Chương trình miễn phí vé do Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bóng đá TP.HCM triển khai. Theo đó, trong ngày 2/7, tất cả hành khách đi Metro số 1 sẽ được miễn phí vé thông qua một trong ba hình thức.

Thứ nhất, sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng kiểm soát vé.

Thứ hai, sử dụng mã "QR HCMC METRO" trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách tải ứng dụng, chọn chức năng "QR HCMC METRO", tạo mã vé và quét tại cổng kiểm soát, chức năng này chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Thứ ba, nhận vé giấy miễn phí có chứa mã QR tại các máy Kiosk tự động và sử dụng để quét qua cổng soát vé.

Người dân có thể đi miễn phí metro theo 3 cách

HURC lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí, hành khách chỉ nên sử dụng một trong ba hình thức trên để vào ga. Nếu vẫn mua vé theo cách thông thường, hệ thống sẽ tự động tính phí và Công ty sẽ không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Trường hợp cần hỗ trợ hoặc gặp sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ, hành khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên tại các nhà ga hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của Công ty theo số 1900.638.885 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Được biết, trong ngày 2/7, Metro số 1 sẽ vận hành 248 lượt tàu, từ 5h đến 23h. Ngoài ra, nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân đến xem các hoạt động lễ hội và bắn pháo hoa, từ 20h30 đến 22h, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu được rút xuống còn 6 phút/chuyến nhằm tăng năng lực vận chuyển.

Cùng với việc từ 1/7, người dân được đi miễn phí 134 tuyến xe buýt, người dân có thể dễ dàng sử dụng phương tiện công cộng để đến các khu vui chơi, trung tâm TP.HCM để vui chơi, xem pháo hoa và các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.