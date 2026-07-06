Ba lực ép đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam năm 2026

Khởi sắc bề mặt và tái cấu trúc bên trong

Năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận nguồn cung đạt đỉnh với khoảng 128.000 sản phẩm mở bán mới. Theo CBRE Việt Nam, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2/2025, trong khi tính chung hai năm 2024 đến 2025, mặt bằng giá thứ cấp tăng khoảng 69%. Đây là bức tranh phục hồi ấn tượng sau hai năm trầm lắng kéo dài từ hậu Covid và khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp.

Thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận nguồn cung đạt đỉnh với khoảng 128.000 sản phẩm mới (Ảnh minh hoạ)

Nhìn sâu hơn, đợt tăng giá phần lớn phản ánh sự bùng phát cuối chu kỳ đầu cơ, được khuếch đại bởi tình trạng tắc nghẽn pháp lý kéo dài khiến nguồn cung bị nén quá lâu. Sang năm 2026, CBRE dự báo tốc độ tăng giá sơ cấp sẽ được điều tiết nhờ nguồn cung lớn, tập trung có chọn lọc vào khu vực có hạ tầng đồng bộ và pháp lý hoàn chỉnh. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2026 là giai đoạn sàng lọc quan trọng khi một loạt chính sách và quy định pháp lý mới được áp dụng đồng bộ, tạo ra mặt bằng giá trị thực và thúc đẩy yêu cầu minh bạch trên toàn thị trường.

Lãi suất, hạ tầng và pháp lý: ba lực ép tái cấu trúc

Từ cuối tháng 1/2026, lãi suất vay mua nhà tại hàng loạt ngân hàng thương mại bật tăng đồng loạt. Các gói ưu đãi quanh mức 5 đến 6%/năm gần như không còn; mặt bằng phổ biến hiện ở mức 8 đến 10%/năm cho năm đầu và có thể lên 13 đến 14%/năm ở các kỳ cố định dài hơn. Cụ thể, Vietcombank áp lãi suất từ 9,6%/năm cho 6 tháng đầu; BIDV từ 9,7%/năm, VietinBank vượt 12%/năm cho kỳ cố định 24 tháng.

Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước ngày 29/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng và hệ số rủi ro phù hợp với từng phân khúc, kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và khu công nghiệp. Định hướng này thay đổi căn bản cách điều hành room tín dụng chung trước đây. Với lãi suất 12%/năm, mỗi tỷ đồng vay tốn khoảng 10 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, trong khi mức cho thuê phân khúc trung bình chỉ đạt 5 đến 8 triệu đồng/tháng. Dòng tiền âm liên tục buộc nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao phải thoái lui.

Lãi suất, hạ tầng và pháp lý là ba lực ép tái cấu trúc

Song song, hạ tầng giao thông trở thành nhân tố tái phân bổ giá trị bất động sản ở quy mô lớn. Vành đai 3, Vành đai 4 Hà Nội, các tuyến metro TP.HCM, đường cao tốc Bắc Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026, đang vẽ lại bản đồ giá trị theo từng kilômét đường. Số liệu Savills cho thấy các dự án chung cư gần tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và Nhổn đã tăng 24% chỉ trong quý 4/2024. Nghiên cứu của UN-Habitat và World Bank về Seoul, Đài Bắc và Kuala Lumpur ghi nhận bất động sản trong bán kính 1km quanh ga metro thường cao hơn mặt bằng khu vực từ 20 đến 35%. Việt Nam đang theo quỹ đạo tương tự.

Về khung pháp lý, Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, ba văn bản nền tảng của ngành, đang được vận hành đồng thời và tiếp tục hoàn thiện, tạo ba thay đổi căn bản: xóa bỏ cơ chế định giá đất theo hai khung, bắt buộc công khai thông tin giao dịch, và siết chặt phân lô bán nền. Trên nền tảng đó, Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tháo gỡ cho hàng nghìn dự án tồn đọng và khơi thông nguồn lực ước tính hàng triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đặt ra định hướng chiến lược: thành lập và sử dụng hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ giai đoạn 2026-2030. Đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước sẽ chủ động can thiệp vào cơ cấu sản phẩm bằng công cụ tài chính quy mô lớn. Theo dự thảo Nghị định, Quỹ nhà ở quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách với vốn điều lệ ban đầu tối thiểu 5.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; mục tiêu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội, hướng tới 1 triệu căn trước năm 2030. Tại Hội nghị Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2026, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, nhận định: “Thị trường sẽ tiếp tục thanh lọc các dòng vốn đầu cơ ngắn hạn, chuyển sang trạng thái ổn định và chất lượng hơn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Việt Nam.”

Bộ lọc thị trường và dòng tiền tái phân bổ

Trong bối cảnh chi phí vốn tăng và yêu cầu pháp lý cao hơn, những bên thích nghi được với chuẩn mực mới, bao gồm minh bạch thông tin, nền tảng dữ liệu vững chắc và dòng tiền dương, sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn trong chu kỳ tiếp theo.

Năm 2026 là cơ hội để những đơn vị xây dựng hạ tầng dữ liệu bài bản phát huy vai trò

Ông Hoàng Mai Chung, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Meey Group, nhìn nhận: “Giai đoạn sàng lọc này không phải khủng hoảng. Đó là cơ hội để những đơn vị xây dựng hạ tầng dữ liệu bài bản phát huy vai trò. Thị trường không thiếu nhu cầu, chỉ thiếu thông tin đáng tin cậy để nhu cầu đó được đáp ứng đúng chỗ, đúng lúc.”

Tổng hợp các tác động trên, thị trường 2026 đang vận hành như một bộ lọc: thanh lọc nhà đầu tư đầu cơ ngắn hạn dùng đòn bẩy cao, loại bỏ dự án pháp lý mờ đục, tập trung dòng vốn vào phân khúc có giá trị sử dụng thực. Nói cách khác, chu kỳ tiếp theo của bất động sản sẽ không còn được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà bởi năng lực chứng minh giá trị thật của từng tài sản. Khi dữ liệu, pháp lý và nhu cầu ở thực trở thành thước đo trung tâm, thị trường sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, nơi niềm tin được xây dựng từ sự minh bạch thay vì những cơn sóng đầu cơ.