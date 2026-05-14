BIM Land cùng hơn 2.500 “chiến binh kinh doanh” đón đầu vận hội mới với Prima Bay

Beyond Halong 2026: Khởi đầu một chu kỳ bứt phá

Ngày 12/5 vừa qua, Quảng trường biển Halong Marina trở thành điểm hẹn của một trong những sự kiện ra quân đáng chú ý trên thị trường bất động sản miền Bắc. Với sự hiện diện của hơn 2.500 “chiến binh” kinh doanh thuộc hệ thống phân phối của BIM Land tại Hạ Long, Beyond Halong 2026 cho thấy sức nóng của một thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới.

Lễ ra quân Beyond Halong 2026 được tổ chức quy mô tại quảng trường biển Halong Marina

Sức hút của sự kiện không chỉ đến từ quy mô tổ chức hay sự xuất hiện của những ca sĩ ngôi sao như Hương Tràm, Trọng Hiếu, mà còn nằm ở những thông tin chiến lược được BIM Land công bố cho năm 2026. Tại đây, tinh thần “Beyond Halong” được xác lập như một tuyên ngôn hành động cho chu kỳ mới: đồng hành chặt chẽ hơn với hệ thống đối tác, phối hợp sát hơn với thị trường và cùng hướng tới những kết quả thực chất.

Ca sĩ Trọng Hiếu mang đến sự kiện năng lượng bùng nổ khích lệ tinh thần các chiến binh

“Với nội lực vững chãi được bồi đắp suốt 31 năm của BIM Group, tại Halong Marina, chúng tôi bước vào năm 2026 với một tâm thế rõ ràng hơn, quyết liệt hơn và thực chất hơn: Đi cùng BIM – Đi tới kết quả cuối cùng”, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Thương mại BĐS và MarCom Tập đoàn BIM Group, khẳng định tại sự kiện.

Đón đầu những tín hiệu tăng trưởng tích cực của Quảng Ninh, BIM Land công bố kế hoạch phát triển quy mô lớn với gần 12.000 căn hộ cao tầng và 700 sản phẩm thấp tầng dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Danh mục này bao gồm tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, bộ sưu tập Baylife Collection, tổ hợp thương mại Marina Terrace, bộ sưu tập shop kinh doanh tại Aria Bay, biệt thự đa công năng Horizon Bay và nhiều mảnh ghép mới, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – đầu tư kinh doanh – giải trí tại trung tâm đô thị bên vịnh di sản Halong Marina.

Prima Bay – Biểu tượng tiên phong “Đến trước bình minh”

Trong mỗi đô thị tầm vóc, vị trí mở đầu luôn mang giá trị nhận diện đặc biệt. Đó cũng là lý do Prima Bay, mảnh ghép mới được BIM Land giới thiệu tại Beyond Halong 2026, trở thành một trong những tâm điểm được thị trường Hạ Long chờ đợi.

Theo hé lộ từ chủ đầu tư, Prima Bay dự kiến mang đến thị trường gần 3.000 căn hộ lưu trú cao cấp, tọa lạc tại cửa ngõ bán đảo 1 – điểm khởi đầu của Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Vị trí này giúp dự án đón dòng di chuyển đầu tiên vào bán đảo, đồng thời nắm giữ lợi thế tăng trưởng theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và hệ sinh thái đô thị.

Prima Bay - Tòa tháp đôi trước vịnh tọa lạc tại vị trí cửa ngõ bán đảo 1 khu đô thị Halong Marina là sản phẩm mới nhất được BIM Land giới thiệu ra thị trường

Với khoảng 83% quỹ căn là studio được phát triển theo mô hình căn hộ phong cách khách sạn, Prima Bay hướng tới nhu cầu lưu trú linh hoạt và khai thác dòng tiền tại thủ phủ du lịch Hạ Long. Dự án không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế và hệ tiện ích nổi bật, mà còn ở cấu trúc vận hành được định hướng cho bài toán khai thác thực tế của nhà đầu tư.

Tại sự kiện cũng đã diễn ra lễ kí kết chiến lược giữa CĐT BIM land và 30 đại lý phân phối dự án Prima Bay

Lấy cảm hứng từ triết lý “Prima dell’alba” – thời khắc trước bình minh, Prima Bay gợi mở tinh thần của những người sẵn sàng đi trước một nhịp, nhìn thấy tiềm năng trước số đông và nắm bắt lợi thế trước khi thị trường được nhận diện rộng rãi. Với BIM Land và các đối tác, “Đến trước bình minh” không chỉ là thông điệp của dự án, mà còn là lời mời cùng bước vào thị trường sớm hơn, đi trước dòng tiền và nắm giữ cơ hội ngay từ điểm khởi đầu của chu kỳ phát triển mới tại Hạ Long.

Trong bối cảnh Hạ Long đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với hạ tầng liên tục được nâng cấp, du lịch tăng trưởng mạnh và nhu cầu lưu trú chất lượng cao ngày càng gia tăng, sự xuất hiện của Prima Bay được xem là bước đi đúng thời điểm của thị trường. Một mô hình căn hộ lưu trú hiện đại tại vị trí cửa ngõ như Prima Bay không chỉ đón đầu nhu cầu khai thác thực tế, mà còn sở hữu dư địa tăng trưởng đáng chú ý khi toàn bộ hệ sinh thái Halong Marina tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.