Giá chung cư Hà Nội đạt 128 triệu đồng/m², thanh khoản giảm

Báo cáo thị trường bất động sản quý I của Bộ Xây dựng cho thấy, mặt bằng giá chung cư nhìn chung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, tại Hà Nội, giá trung bình đạt khoảng 128 triệu đồng/m², trong khi tại TP.HCM ở mức khoảng 112 triệu đồng/m².

Nguyên nhân chính khiến giá duy trì ở mức cao được xác định là do chi phí nguyên vật liệu và chi phí tài chính vẫn neo ở ngưỡng lớn. Trên thị trường thứ cấp, giá chung cư cơ bản ổn định, chỉ một số khu vực ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ nhưng không đáng kể.

Tại Hà Nội, nhiều dự án có mức giá phổ biến trong khoảng 85-118 triệu đồng/m², như The Sapphire (Vinhomes Smart City), Vihacomplex (Nguyễn Tuân), Thống Nhất Complex hay Eco Lake View. Ở phân khúc cao cấp, giá bán cao hơn rõ rệt, tiêu biểu như Vinhomes Metropolis dao động từ 192-258 triệu đồng/m², D’. Le Roi Soleil trong khoảng 170-223 triệu đồng/m² và Sun Feliza Suites từ 160-210 triệu đồng/m².

Về diễn biến giao dịch, trong quý I, cả nước ghi nhận khoảng 139.855 giao dịch bất động sản thành công (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền), tương đương 92,4% so với quý IV/2025 và tăng nhẹ 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 30.857 giao dịch, giảm so với cả quý trước và cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, phân khúc đất nền ghi nhận 108.998 giao dịch, tăng so với cùng kỳ và chỉ giảm nhẹ so với quý trước.

Về tồn kho, tổng lượng bất động sản tồn tại các dự án vào khoảng 29.860 căn/nền, bao gồm 10.496 căn chung cư, 10.474 nhà ở riêng lẻ và 8.890 nền đất. So với quý trước, tồn kho nhà ở gần như không thay đổi, trong khi tồn kho đất nền giảm xuống còn 73,3%.