中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá chung cư Hà Nội đạt 128 triệu đồng/m², thanh khoản giảm

Thứ Bảy, 09:37, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, trong quý I, giá căn hộ chung cư mở bán mới tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 128 triệu đồng/m², trong bối cảnh giao dịch bất động sản có xu hướng giảm so với quý trước.

Báo cáo thị trường bất động sản quý I của Bộ Xây dựng cho thấy, mặt bằng giá chung cư nhìn chung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, tại Hà Nội, giá trung bình đạt khoảng 128 triệu đồng/m², trong khi tại TP.HCM ở mức khoảng 112 triệu đồng/m².

Nguyên nhân chính khiến giá duy trì ở mức cao được xác định là do chi phí nguyên vật liệu và chi phí tài chính vẫn neo ở ngưỡng lớn. Trên thị trường thứ cấp, giá chung cư cơ bản ổn định, chỉ một số khu vực ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ nhưng không đáng kể.

Tại Hà Nội, nhiều dự án có mức giá phổ biến trong khoảng 85-118 triệu đồng/m², như The Sapphire (Vinhomes Smart City), Vihacomplex (Nguyễn Tuân), Thống Nhất Complex hay Eco Lake View. Ở phân khúc cao cấp, giá bán cao hơn rõ rệt, tiêu biểu như Vinhomes Metropolis dao động từ 192-258 triệu đồng/m², D’. Le Roi Soleil trong khoảng 170-223 triệu đồng/m² và Sun Feliza Suites từ 160-210 triệu đồng/m².

Về diễn biến giao dịch, trong quý I, cả nước ghi nhận khoảng 139.855 giao dịch bất động sản thành công (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền), tương đương 92,4% so với quý IV/2025 và tăng nhẹ 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 30.857 giao dịch, giảm so với cả quý trước và cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, phân khúc đất nền ghi nhận 108.998 giao dịch, tăng so với cùng kỳ và chỉ giảm nhẹ so với quý trước.

Về tồn kho, tổng lượng bất động sản tồn tại các dự án vào khoảng 29.860 căn/nền, bao gồm 10.496 căn chung cư, 10.474 nhà ở riêng lẻ và 8.890 nền đất. So với quý trước, tồn kho nhà ở gần như không thay đổi, trong khi tồn kho đất nền giảm xuống còn 73,3%.

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đạt trung bình 100 triệu đồng/m², giá chung cư Hà Nội 2025 vẫn thấp hơn TP.HCM
VOV.VN - Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt mức 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm 2024. Tại TP.HCM, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt 111 triệu đồng/m2, tăng 23% so với 2024.

Giá chung cư đứng im dịp cuối năm, ngân hàng rục rịch tăng lãi suất
VOV.VN - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường chung cư Hà Nội cuối năm đang chững lại. Giá bán không còn leo thang theo tuần, theo tháng như trước; thanh khoản suy giảm trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao.

Giá chung cư ở Hà Nội, TP.HCM lập đỉnh mới, vượt mốc 80 triệu đồng/m2
VOV.VN - Giá chung cư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận mức giá căn hộ cao nhất trong gần 10 năm qua. Tại Hà Nội, giá chung cư trung bình trên thị trường đạt 80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với quý trước. Trong khi đó, giá căn hộ TP.HCM trung bình đạt 89 triệu đồng/m².

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp