Chung cư ở TP.HCM bán chỗ đậu xe ô tô giá 500 triệu đồng, UBND phường vào cuộc

UBND phường Gò Vấp (thuộc quận Gò Vấp trước đây), TP.HCM vừa có văn bản số 799 yêu cầu chủ đầu tư và Ban quản trị chung cư Cityland Park Hills báo cáo về việc thông báo đăng ký mua chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư.

Văn bản nêu qua rà soát, chủ đầu tư chung cư Cityland Park Hills là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc – Thành phố có thông báo về việc đăng ký mua chỗ đậu xe gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Chủ đầu tư chung cư Cityland Park Hills thông báo bán chỗ đậu xe ô tô (Ảnh: Duy Phương)

Do đó, UBND phường Gò Vấp yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc – Thành phố báo cáo cơ sở pháp lý đối với việc ban hành thông báo trên. Đồng thời, yêu cầu Ban quản trị cụm nhà chung cư Cityland Park Hills báo cáo tình hình quản lý, vận hành chung cư hiện nay và ý kiến của Ban quản trị, các cư dân sau khi tiếp nhận thông báo của chủ đầu tư.

Các đơn vị này khẩn trương thực hiện và có báo cáo gửi UBND phường Gò Vấp trước ngày 25/3.

Trước đó, ngày 14/3, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc – Thành phố có văn bản số 143 thông báo đăng ký mua chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư Cityland Park Hills và sẽ triển khai chương trình bán chỗ đậu xe vào ngày 29/3.

Giá bán dự kiến cho mỗi chỗ đậu xe ô tô dao động từ 400-500 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì). Khách hàng sẽ thanh toán theo hai đợt, trong đó đợt đầu chiếm tới 98% giá trị. Mỗi chủ sở hữu căn hộ/shophouse tại chung cư được đăng ký mua một chỗ đậu xe nếu có nhu cầu.

Tranh chấp giữa Ban quản trị, cư dân và chủ đầu tư về việc bán chỗ đậu xe ô tô (Ảnh: Duy Phương)

Đến ngày 17/3, ông Trần Duy Bảo Linh – Trưởng Ban quản trị chung cư có văn bản khẩn khuyến cáo cư dân thận trọng khi tham gia mua chỗ đậu xe trong bối cảnh các vấn đề pháp lý chưa được làm rõ và đang tồn tại tranh chấp.

Theo đó, Ban quản trị cho rằng chưa có sự thống nhất giữa hai bên và việc chào bán, nhận đăng ký mua hoàn toàn là hoạt động đơn phương từ phía chủ đầu tư. Hiện giữa chủ đầu tư và cư dân còn đang xảy ra tranh chấp quyền sở hữu và khai thác chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm.