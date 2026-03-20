Chung cư ở TP.HCM bán chỗ đậu xe ô tô giá 500 triệu đồng, UBND phường vào cuộc

Thứ Sáu, 21:20, 20/03/2026
VOV.VN - Chủ đầu tư chung cư Cityland Park Hills thông báo đăng ký mua chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư với mức giá 500 triệu đồng gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng dân cư.

UBND phường Gò Vấp (thuộc quận Gò Vấp trước đây), TP.HCM vừa có văn bản số 799 yêu cầu chủ đầu tư và Ban quản trị chung cư Cityland Park Hills báo cáo về việc thông báo đăng ký mua chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư.

Văn bản nêu qua rà soát, chủ đầu tư chung cư Cityland Park Hills là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc – Thành phố có thông báo về việc đăng ký mua chỗ đậu xe gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

Chủ đầu tư chung cư Cityland Park Hills thông báo bán chỗ đậu xe ô tô (Ảnh: Duy Phương)

Do đó, UBND phường Gò Vấp yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc – Thành phố báo cáo cơ sở pháp lý đối với việc ban hành thông báo trên. Đồng thời, yêu cầu Ban quản trị cụm nhà chung cư Cityland Park Hills báo cáo tình hình quản lý, vận hành chung cư hiện nay và ý kiến của Ban quản trị, các cư dân sau khi tiếp nhận thông báo của chủ đầu tư.

Các đơn vị này khẩn trương thực hiện và có báo cáo gửi UBND phường Gò Vấp trước ngày 25/3.

Trước đó, ngày 14/3, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc – Thành phố có văn bản số 143 thông báo đăng ký mua chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư Cityland Park Hills và sẽ triển khai chương trình bán chỗ đậu xe vào ngày 29/3.

Giá bán dự kiến cho mỗi chỗ đậu xe ô tô dao động từ 400-500 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì). Khách hàng sẽ thanh toán theo hai đợt, trong đó đợt đầu chiếm tới 98% giá trị. Mỗi chủ sở hữu căn hộ/shophouse tại chung cư được đăng ký mua một chỗ đậu xe nếu có nhu cầu.

Tranh chấp giữa Ban quản trị, cư dân và chủ đầu tư về việc bán chỗ đậu xe ô tô (Ảnh: Duy Phương)

Đến ngày 17/3, ông Trần Duy Bảo Linh – Trưởng Ban quản trị chung cư có văn bản khẩn khuyến cáo cư dân thận trọng khi tham gia mua chỗ đậu xe trong bối cảnh các vấn đề pháp lý chưa được làm rõ và đang tồn tại tranh chấp.

Theo đó, Ban quản trị cho rằng chưa có sự thống nhất giữa hai bên và việc chào bán, nhận đăng ký mua hoàn toàn là hoạt động đơn phương từ phía chủ đầu tư. Hiện giữa chủ đầu tư và cư dân còn đang xảy ra tranh chấp quyền sở hữu và khai thác chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm.

Tìm lời giải cho mâu thuẫn, tranh chấp chung cư tại TPHCM

VOV.VN - Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM, chung cư xuất hiện ngày càng nhiều. Loại hình này được xem là văn minh ở các nước khác, tuy nhiên ở nước ta hiện còn nhiều bất cập, xảy ra tranh chấp về quyền lợi giữa chủ đầu tư và cư dân.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước
Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước

Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước

Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước

VOV.VN - TP.HCM thành lập Hiệp hội quản lý vận hành nhà chung cư, đánh dấu lần đầu tiên trên cả nước có hiệp hội nghề nghiệp về lĩnh vực này, được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn, lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác. 

Cú "phanh" thị trường chung cư TP.HCM: Nhà đầu tư muốn thoát hàng càng nhanh càng tốt
VOV.VN - Giá căn hộ tại TP.HCM vẫn neo ở mức cao, trong khi hiệu suất cho thuê thấp và lãi vay tăng nhanh đang khiến nhiều nhà đầu tư phải tính toán lại hiệu quả khi rót tiền vào loại hình bất động sản này, thậm chí nhiều nhà đầu tư bắt dầu cắt lỗ từ 200 đến 500 triệu đồng/căn.

Cú "phanh" thị trường chung cư TP.HCM: Nhà đầu tư muốn thoát hàng càng nhanh càng tốt

Cú "phanh" thị trường chung cư TP.HCM: Nhà đầu tư muốn thoát hàng càng nhanh càng tốt

VOV.VN - Giá căn hộ tại TP.HCM vẫn neo ở mức cao, trong khi hiệu suất cho thuê thấp và lãi vay tăng nhanh đang khiến nhiều nhà đầu tư phải tính toán lại hiệu quả khi rót tiền vào loại hình bất động sản này, thậm chí nhiều nhà đầu tư bắt dầu cắt lỗ từ 200 đến 500 triệu đồng/căn.

