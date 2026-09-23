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Giải mã sức hút của "tọa độ" cho thuê bất động sản đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Thứ Tư, 18:05, 23/09/2026
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VOV.VN - Giá càng cao, bài toán cho thuê càng khó - nhưng Tây Hồ Tây đang cho thấy một ngoại lệ. Nhiều năm qua, khu vực này luôn được xem là "thủ phủ" của thị trường cho thuê căn hộ cao cấp Hà Nội, với mặt bằng giá thuê thuộc nhóm dẫn đầu.

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Giá nhà cho thuê tại Ciputra đạt ngưỡng gần 6.000USD/tháng

Theo nhận định từ lãnh đạo một sàn giao dịch bất động sản cao cấp tại Hà Nội, khu vực Tây Hồ Tây, với hạt nhân là đô thị Ciputra đang sở hữu một tệp khách hàng hoàn toàn riêng biệt. Đây là nhóm cư dân không đặt nặng vấn đề chi phí, mà coi trọng giá trị trải nghiệm sống và sẵn sàng chi trả cho lựa chọn xứng tầm.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn ghi nhận mặt bằng giá thuê tại Ciputra liên tục duy trì ở mức cao. Trong quý II/2026, giá thuê liền kề, biệt thự tại đây dao động khoảng 50,5 – 153,5 triệu đồng/tháng, tương đương gần 2.000 đến gần 6.000USD/tháng. Mức giá phổ biến nhất khoảng 93 triệu đồng/tháng - gần 3.6000USD/tháng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc căn hộ, theo khảo sát của các đơn vị môi giới quốc tế, căn hộ 2 phòng ngủ tại đây hiện phổ biến 700-1.200 USD/tháng, trong khi các căn diện tích lớn đạt 2.000 - 2.500 USD/tháng. Một số dự án đã vận hành ghi nhận lợi suất 6-7%/năm, gần gấp đôi mức bình quân 3,54% của thị trường căn hộ Hà Nội.

Đơn cử như Sunshine City, các căn 2 phòng ngủ đang được chào thuê trung bình khoảng 20-30 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí. Đáng chú ý, các căn duplex có mức thuê lên tới hơn 50 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tại Sunshine Golden River, căn hộ diện tích 145-160 m² đang được chào thuê ở mức 36-40 triệu đồng/tháng, song nguồn cung không nhiều. 

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Lịch sử giá thuê thuê liền kề, biệt thự tại Ciputra theo tổng hợp của batdongsan.com

Cộng đồng cư dân đa quốc gia lớn bậc nhất Hà Nội và hệ sinh thái tiện ích không thể sao chép

Dù liên tục thiết lập mặt bằng giá cao,  Ciputra vẫn duy trì vị thế "tâm điểm sức cầu" nhờ cộng đồng cư dân tinh hoa được bồi đắp suốt ba thập kỷ. Với hơn 10.000 cư dân đến từ trên 80 quốc gia - chủ yếu là giới ngoại giao, lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia và chuyên gia cao cấp - khu vực này sở hữu nguồn cầu thuê khắt khe nhưng có mức chi trả cực kỳ bền vững.

“Nhóm khách này có thu nhập cao, giá thuê luôn neo theo USD, ưu tiên những khu vực ven sông, ven hồ, tiện ích 5 sao và đã hình thành cộng đồng cư dân cùng vị thế. Chính đặc điểm đó giúp Ciputra luôn duy trì nguồn cầu cao cấp ổn định, tỷ lệ lấp đầy cao và dòng tiền bền vững cho chủ sở hữu”, một môi giới cấp cao ở khu vực này cho hay.

Yếu tố then chốt tạo nên sức hút của khu vực chính là hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một", đặc biệt là mạng lưới giáo dục quốc tế với mật độ cao bậc nhất Thủ đô. Sự hiện diện của các thương hiệu danh tiếng như UNIS Hanoi, SIS, Hanoi Academy, KinderWorld, cùng các dự án giáo dục mới như Cranleigh School Ha Noi (trường học chuẩn Anh Quốc do Sunshine Group xây dựng tại Noble Palace Tay Ho) đã giải quyết triệt để bài toán giáo dục hàng ngày cho các gia đình ngoại quốc. Mở rộng ra bán kính Tây Hồ Tây, hệ sinh thái này còn quy tụ dầy đặc các trường quốc tế như Sakura Schools, The Dewey Schools, Westlink và Horizon, tạo nên mạng lưới giáo dục liên cấp, đa chương trình hiếm có tại Hà Nội.

Bên cạnh giáo dục, khu vực còn đáp ứng trọn vẹn nhịp sống hàng ngày với hệ thống nhà hàng, trung tâm thương mại, thể thao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp. Đối với nhóm khách thuê có thu nhập cao, sự thuận tiện trọn vẹn này chính là yếu tố quyết định nơi an cư lâu dài.

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Sắp tới, Ciputra sẽ có thêm hệ thống trường liên cấp chuẩn Anh quốc tại dự án Noble Palace Tay Ho do Sunshine Group phát triển

Tọa độ kết nối chiến lược và bệ phóng từ quy hoạch tương lai

Ở góc độ kết nối, ông Michael Chen, một quản lý cấp cao một tập đoàn đa quốc gia đánh giá Ciputra là tọa độ lý tưởng cho nhóm nhân sự thường xuyên di chuyển. Từ đây, cư dân chỉ mất 10–20 phút để tới Sân bay Nội Bài, Khu Ngoại giao đoàn với các trụ sở hành chính tương lai hay Khu Liên cơ Mỹ Đình, đồng thời dễ dàng tiếp cận lõi di sản Hoàn Kiếm qua tuyến Metro số 2.

Vị thế này càng thêm củng cố khi Tây Hồ Tây vươn mình trở thành Trung tâm Hành chính - Tài chính mới của Thủ đô. Sự hội tụ của trụ sở các bộ ngành, Đại sứ quán, văn phòng hạng A cùng các siêu dự án hạ tầng như cầu Tứ Liên, Metro số 2 và trục cảnh quan sông Hồng đang tạo ra "nam châm" hút sóng đầu tư cùng lực lượng lao động chất lượng cao.

Đáng chú ý, dư địa tăng trưởng và sức hút dòng tiền của Ciputra - Tây Hồ Tây dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng khi nguồn cung tương lai được bổ sung nhiều dự án hàng hiệu được đầu tư vượt trội về tiện ích, chất lượng như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences hay NobleX West Lake Ha Noi…Những mảnh ghép hạ tầng và dự án cao cấp này không chỉ giải cơn khát không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng 5-6 sao cho giới chuyên gia quốc tế, mà còn là "bảo chứng" giúp Tây Hồ Tây liên tục thiết lập các cột mốc giá thuê mới, với khả năng khai thác và sinh lời bền vững vượt thời gian.

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Sự bổ sung của những dự án Branded Residences cao cấp sẽ tiếp tục nâng tầm vị thế "tọa độ vàng" về khai thác dòng tiền cho khu vực Ciputra – Tây Hồ Tây (Ảnh: NobleX West Lake Ha Noi)​​​​​
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Từ vị trí đến pháp lý: Masterise Homes kiến tạo nền tảng cho giá trị dài hạn

VOV.VN - Với căn hộ cao cấp, giá trị vị trí không chỉ nằm ở khoảng cách tới trung tâm hay lợi thế trục đường lớn, mà còn ở tiềm năng phát triển đô thị, hạ tầng kết nối, sự hình thành các cực sống mới và nền tảng pháp lý rõ ràng. Đây là những yếu tố Masterise Homes chú trọng trong quá trình lựa chọn và phát triển dự án.

 

CTV Hồng Hạnh/VOV.VN
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