Số hóa dữ liệu đất đai ở Cà Mau: Sớm hoàn thành để giảm phiền hà cho dân

Tỉnh Cà Mau đang bước vào giai đoạn nước rút trong chiến dịch làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống". Tính đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật thành công hơn 1 triệu thửa đất vào hệ thống cơ sở dữ liệu số, trong đó hơn 71% số thửa đã đạt chuẩn theo các tiêu chí đặt ra.

Tỉnh Cà Mau có 11 đơn vị cấp xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Đặc biệt, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính. Qua đợt tổng kết, đánh giá của cơ quan chức năng vào tháng 8 vừa qua, toàn tỉnh có 11 đơn vị cấp xã đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch làm sạch dữ liệu, bao gồm các xã: Tạ An Khương, Tân Tiến, Quách Phẩm, Thanh Tùng, Năm Căn, Trần Phán, Tân Thuận, Đầm Dơi, Phú Tân, Phú Mỹ và phường Vĩnh Trạch.

Công tác cập nhật và số hóa dữ liệu đất đai đang được tỉnh Cà Mau thúc đẩy.

Là một trong những đơn vị điển hình, xã Tân Thuận đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đối với hơn 1.000 dữ liệu đất đai được chuyển về để cập nhật và làm sạch.

Ông Trần Hoàn Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, địa phương đã tổ chức tập huấn quy trình thực hiện, phân công đúng người có năng lực, đồng thời lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và động viên lực lượng làm nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ.

Tỉnh Cà Mau phấn đấu sẽ hoàn thành cơ bản cập nhật dữ liệu đất đai vào tháng 10 (ảnh minh họa do AI tạo).

Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến tháng 10 tới sẽ cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để bảo đảm tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tổng số thửa đất, đánh giá khối lượng công việc còn lại.

Đồng thời, các đơn vị cần đánh giá cụ thể chất lượng dữ liệu để đưa vào khai thác thực tế, trọng tâm là phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.