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Giới đầu tư săn tìm cơ hội tại vùng lõi tăng trưởng mới

Thứ Sáu, 08:00, 18/09/2026
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VOV.VN - Hơn một năm sau sáp nhập địa giới hành chính, bất động sản khu vực Bình Dương đang hình thành mặt bằng mới. Thành phố mới Bình Dương nổi lên như một cực tăng trưởng của TP.HCM, thu hút sự quan tâm vào nhà phố có giá trị sở hữu và khả năng khai thác dòng tiền.

Nhà phố vẫn giữ vị thế riêng

Từ nền tảng “thủ phủ công nghiệp” được định hình trong 20 năm qua, khu vực Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) đã thu hút khoảng 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với hơn 4.200 dự án, tạo nền tảng vững chắc cho nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ. Với lợi thế quỹ đất dồi dào, khu vực này từng nổi bật với các sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự “ăn theo” quy hoạch của các hạ tầng trọng điểm.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, cơ cấu nguồn cung đang có sự đảo chiều rõ nét khi căn hộ ngày càng chiếm sóng thị trường. Theo thống kê của CBRE, trong quý II/2026 TP.HCM ghi nhận đến 6.753 căn hộ mở bán trong khi dòng sản phẩm nhà phố chỉ ghi nhận 2.067 căn.

Tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, mặt bằng giá nhà phố vẫn còn tương đối dễ tiếp cận, mặt bằng giá dao động khoảng 40-150 triệu đồng/m², tạo dư địa để những sản phẩm có vị trí tốt, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác dòng tiền trở thành “hàng hiếm” được nhà đầu tư săn tìm.

Khác với căn hộ chủ yếu phục vụ nhu cầu ở hoặc cho thuê, một căn nhà phố xây sẵn có thể đồng thời đáp ứng nhiều mục tiêu: từ an cư, kinh doanh đến khai thác cho thuê. Trong khi đó, giá trị căn nhà vẫn còn dư địa gia tăng khi hạ tầng, dân cư và nhu cầu thương mại – dịch vụ ngày càng mở rộng.

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Hạ tầng hoàn chỉnh, dân cư sầm uất tại thành phố mới Bình Dương.

Chính khả năng kết hợp giữa giá trị sở hữu, tiềm năng khai thác kinh doanh và tiềm năng gia tăng giá trị đang tạo vị thế riêng của dòng nhà phố. Vì vậy, giữa lúc căn hộ đang dẫn dắt nguồn cung, nhà phố đang trở thành “hàng hiếm” được giới đầu tư ưa chuộng, đặc biệt tại những lõi đô thị đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Thành phố mới Bình Dương: cực tăng trưởng mới

Từ lúc trở thành mảnh ghép chiến lược của “siêu” đô thị 14 triệu dân TP.HCM, vị thế của Thành phố mới Bình Dương càng được củng cố khi nằm trong tâm điểm mở rộng không gian phát triển đô thị “đa trung tâm” về phía Đông Bắc.

Gần hai thập kỷ hình thành và phát triển đã tạo cho khu vực này hệ sinh thái tiện ích toàn diện với công viên 75ha, WTC Expo, AEON Mall, sân golf chuẩn quốc tế cùng hệ thống thương mại, giáo dục, dịch vụ và lưu trú đẳng cấp. Hệ thống khu công nghiệp lớn như VSIP 2, Đồng An 2, Mapletree, Mỹ Phước… giúp thu hút khoảng 123 nghìn chuyên gia, kỹ sư, quản lý doanh nghiệp và cộng đồng cư dân đến sinh sống, làm việc.

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Hệ sinh thái tiện ích toàn diện của Thành phố mới Bình Dương đã củng cố vị thế cực tăng trưởng mới của “siêu” đô thị TP.HCM

Đặc biệt, Thành phố mới Bình Dương đang được tiếp thêm động lực từ định hướng hình thành Đô thị Khoa học – Công nghệ phía Đông Bắc TP.HCM. Trung tâm hành chính Bình Dương được định hướng chuyển đổi công năng thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ, giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn bộ chiến lược phát triển của cả khu vực rộng lớn.

Không chỉ có nền tảng hiện hữu, Thành phố mới Bình Dương còn đứng trước một chu kỳ hạ tầng mới.  Trong đó, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, Vành đai 4 vào quý II/2028 và tuyến metro Thủ Dầu Một – Suối Tiên, metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn dự kiến hoàn thành năm 2030. Mỗi công trình hoàn thành sẽ mở thêm một lớp kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng khả năng tiếp cận thuận tiện đến Trung tâm tài chính Thủ Thiêm, Sân bay Long Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất. Đó cũng là những nấc thang hạ tầng có thể tạo ra các cột mốc tái định giá bất động sản.

Vì vậy, thay vì chờ thị trường hoàn tất quá trình tái định giá, cơ hội đang nằm ở những tài sản đã hiện hữu trong tâm điểm phát triển và có khả năng đón trước dòng người, dòng tiền tương lai.

Với nhà đầu tư, những tài sản nhà liền thổ tại lõi đô thị vừa sở hữu giá trị đất vừa có khả năng khai thác thương mại, đang âm thầm trở lại “tầm ngắm”. Đơn cử, dự án Golden Boulevard được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà phố xây sẵn còn khan hiếm, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư tích sản tại một trong những cực tăng trưởng mới của TP.HCM. Với khả năng vừa tích lũy giá trị đất, vừa khai thác kinh doanh và tạo dòng tiền, nhà phố tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của một loại tài sản có thể “sinh lời kép” trong chu kỳ phát triển mới.

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Kim Oanh Group được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hơn 1 tỷ USD ở Bình Dương

VOV.VN - Ngày 17/4, UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Một Thế Giới (The One World) cho chủ đầu tư Kim Oanh Group. Tập đoàn này cũng ký kết hợp tác với các đối tác đến từ Nhật Bản là Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT và AOEN Việt Nam.

Lê Hải/VOV.VN
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