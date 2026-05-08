Hạ tầng dần định hình giá trị bất động sản Bến Lức

Khu Tây TP.HCM nhiều năm qua được nhắc đến như vùng tăng trưởng còn dư địa của thị trường bất động sản phía Nam. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, khi câu chuyện chủ yếu xoay quanh kỳ vọng, khu vực này đang có thêm các dữ liệu cụ thể hơn về tiến độ hạ tầng, dòng vốn công nghiệp – logistics và xu hướng dịch chuyển dân cư.

Trong đó, Bến Lức là một trong những điểm được chú ý nhờ nằm tại vị trí giao cắt của nhiều trục giao thông quan trọng. Khu vực này kết nối với TP.HCM qua cao tốc TP.HCM – Trung Lương và trục Nguyễn Hữu Trí, đồng thời hưởng lợi từ cao tốc Bến Lức – Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM.

Tiến độ các tuyến kết nối

Cao tốc Bến Lức – Long Thành được xem là một trong những tuyến hạ tầng có tác động lớn đến Bến Lức. Tuyến đường dài 57,8 km, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, có vai trò kết nối khu vực miền Tây với TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và sân bay Long Thành mà không cần đi xuyên qua nội đô.

Trên toàn tuyến, khoảng 55 km đã hoàn thành thi công; trong đó 30 km đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2025 với 7 nút giao. Gói thầu cuối cùng tại cầu Phước Khánh dự kiến hoàn tất trong tháng 7/2026, mở đường cho khả năng thông xe toàn tuyến.

Điểm đầu cao tốc tại nút giao Mỹ Yên – Bến Lức kết nối với cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Vành đai 3 TP.HCM. Nút giao này được xem là một trong những vị trí quan trọng, giúp Bến Lức chuyển từ vai trò điểm trung chuyển sang điểm kết nối liên vùng.

Nút giao Mỹ Yên – Bến Lức, điểm kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 – đang đi vào giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: BIM Group)

Vành đai 3 được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho kết nối liên vùng trong cấu trúc phát triển mới của siêu đô thị TP.HCM (Ảnh: BIM Group)

Song song đó, Vành đai 3 TP.HCM đang đạt khoảng 75% tổng khối lượng toàn dự án, theo cập nhật của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM. Riêng đoạn 6,8 km qua Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh, đã gần như thông suốt nhưng còn chờ kết nối đồng bộ với các đoạn phía Tây.

Trục ĐT.830C kết nối Nguyễn Hữu Trí (Ảnh: BIM Group)

Ở cấp độ nội vùng, trục ĐT.830C kết nối đường Nguyễn Hữu Trí cũng đang được mở rộng từ 12 m lên 30 m trên chiều dài khoảng 9 km. Tuyến đường này giúp tăng năng lực lưu thông trực tiếp giữa Bến Lức và TP.HCM, đồng thời kết nối các khu dân cư, thương mại và công nghiệp trong khu vực.

Thị trường bắt đầu phản ánh kỳ vọng hạ tầng

Việc các tuyến hạ tầng lớn bước vào giai đoạn hoàn chỉnh khiến thị trường bất động sản khu Tây có thêm cơ sở để tái định giá. Một số tín hiệu đã xuất hiện tại Bến Lức.

Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản bán tại Bến Lức năm 2025 tăng 40% so với năm trước. Cùng với đó, giá thấp tầng khu đô thị tại khu vực này đạt khoảng 48 triệu đồng mỗi m² trong quý I/2026, tăng khoảng 17% so với quý I/2023. Dù vậy, mặt bằng này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều khu vực tại TP.HCM, cho thấy dư địa định giá vẫn còn khi hạ tầng và dòng cư dân tiếp tục hoàn thiện.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hạ tầng không tạo ra mức hưởng lợi đồng đều cho tất cả dự án. Khi thông tin về tiến độ ngày càng rõ, nhà đầu tư thường đánh giá kỹ hơn các yếu tố như vị trí trong dòng di chuyển, khả năng hình thành cư dân, mức độ hoàn thiện tiện ích và năng lực tổ chức thương mại – dịch vụ.

Bến Lức từ điểm trung chuyển đến trung tâm dịch vụ

Bên cạnh hạ tầng, Bến Lức còn được hỗ trợ bởi nền tảng công nghiệp – logistics của Long An cũ. Khu vực này ghi nhận hơn 1.400 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 12,7 tỷ USD; riêng các khu công nghiệp đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI và tạo việc làm cho khoảng 200.000 lao động. Khi giao thông khép kín hơn, Bến Lức có thêm điều kiện trở thành điểm phân phối thương mại, dịch vụ và logistics của hành lang Đông – Tây Nam Bộ.

Thanh Phú Centre Point là một trong những dự án được quan tâm nhờ vị trí tại cửa ngõ Bến Lức và định hướng phát triển đô thị thương mại tích hợp (Ảnh: BIM Group)

Trong bối cảnh đó, Thanh Phú Centre Point là một trong những dự án vừa được ra mắt vào tháng 4 năm 2026 với định vị là tâm điểm giao Thương mới tại khu Tây TP.HCM. Dự án nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư nhờ vị trí tại cửa ngõ Bến Lức và định hướng phát triển đô thị thương mại tích hợp. Lợi thế kết nối của dự án khá rõ nét: vào trung tâm TP.HCM qua Nguyễn Hữu Trí mở rộng khoảng 40 phút; về miền Tây theo cao tốc TP.HCM – Trung Lương khoảng 1 giờ 15 phút, qua đó mở rộng khả năng kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; sang Đồng Nai và Vũng Tàu theo cao tốc Bến Lức – Long Thành khoảng 1 giờ 30 phút; và kết nối Hóc Môn, Bình Dương qua Vành đai 3 khoảng 45 phút.

Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ là vị trí trên bản đồ hạ tầng, mà là cách tổ chức tích hợp không gian sống, thương mại, tiện ích và trải nghiệm. Thuộc giai đoạn đầu Miền Thương Phú, phân khu Hội Phú là cấu phần có thể hưởng lợi sớm nhất từ nhịp giao thương hình thành.

Cửa sổ định giá trước khi hạ tầng hoàn thiện

Giá trị của một dự án tại cửa ngõ hạ tầng thường không đến ngay khi con đường khởi công, mà rõ hơn khi dòng người, dòng hàng và nhịp kinh doanh thực sự vận hành. Bến Lức đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp đó. Các trục kết nối lớn đã rõ hình hài, nhưng tác động đầy đủ lên giá, sức cầu ở thực và hoạt động thương mại vẫn đang hình thành.

Với nhà đầu tư, đây là khoảng thời gian đáng chú ý: thị trường đã bắt đầu nhận diện lại giá trị khu vực, nhưng không phải mọi lợi thế hạ tầng đều đã phản ánh hết vào giá. Câu hỏi đầu tư vì vậy không chỉ là hạ tầng hoàn thành khi nào, mà là dự án nào có thể đón dòng kết nối mới và tạo giá trị sử dụng thực sau khi hạ tầng vận hành.