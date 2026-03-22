Hưng Yên chuẩn bị đấu giá 130 lô đất, giá khởi điểm từ 12 triệu đồng/m2

Chủ Nhật, 16:20, 22/03/2026
VOV.VN - 130 suất đất tại các xã Mễ Sở, Hiệp Cường và Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên sẽ được đấu giá quyền sử dụng trong tháng 4 tới. Giá khởi điểm thấp nhất 12 triệu đồng/m2 và cao nhất 40,2 triệu đồng/m2.

Tại xã Mễ Sở, sáng 2/4, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 suất đất là tài sản của UBND xã Mễ Sở.

Theo đó, các suất đất đấu giá đều là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các suất đất từ 68,8-142 m2/suất. Giá khởi điểm từ 24 triệu đồng đến hơn 40,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ hơn 1,8 tỷ đến trên 5,7 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Phòng Kinh tế xã Mễ Sở và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đến 17h ngày 30/3.

Hình thức đấu giá từng suất đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, mở kết quả công khai. Phương thức trả giá lên theo bước giá. Bước giá là 100.000 đồng/m2. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Mễ Sở.

Hưng Yên từng “dậy sóng” khi một lô đất trúng đấu giá đạt mức kỷ lục 158 triệu đồng/m2

Tại xã Đoàn Đào, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 79 suất đất là tài sản của UBND xã Đoàn Đào vào sáng 5/4.

79 suất đất được đấu giá cho nhân dân làm nhà ở tại Khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ (cũ).

Diện tích các suất đất từ 100-196,1 m2/suất. Đơn giá từ 12 triệu đồng đến hơn 16,5 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ 1,2 tỷ đến hơn 3,2 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group; tại UBND xã Đoàn Đào hoặc được chuyển phát qua thư bảo đảm về địa chỉ của công ty trước 17h ngày 1/4.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng với từng suất đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Đoàn Đào.

Tại xã Hiệp Cường, chiều 5/4, Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 suất đất là tài sản của UBND xã Hiệp Cường.

Theo đó, diện tích các suất đất từ 84,8-119,7 m2. Đơn giá từ 20-26,4 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ hơn 1,7 tỷ đến trên 3,1 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group; tại UBND xã Hiệp Cường hoặc được chuyển phát qua thư bảo đảm về địa chỉ của công ty trước 17h ngày 1/4.

Đồng thời, người tham gia phải nộp tiền đặt trước bằng 40% giá khởi điểm trên từng suất đất đấu giá trước 17h ngày 1/4.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá đối với từng suất đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hiệp Cường.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tin liên quan

Trợ giá hàng ngàn nền đất, tặng sổ đỏ cho người lao động ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 21/3, Liên đoàn Lao động TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM công bố chương trình "An cư cùng người lao động", hỗ trợ 2.000 nền đất giá từ 520 triệu đồng cho công nhân. Dịp này, ban tổ chức cũng phát động giải "Vì bạn xứng đáng" 2026, tặng 5 nền đất trị giá 700 triệu đồng.

Loạt khu đất nhà ở, thương mại tại TP.HCM chuẩn bị đấu giá

VOV.VN - Nhiều khu đất, lô đất tại TP.HCM được đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026 thuộc nhóm nhà ở, thương mại, dịch vụ.

Đấu giá đất ngoại thành Hà Nội lại 'nóng', giá trúng cao gấp nhiều lần khởi điểm

VOV.VN - Sau một thời gian im ắng, nhiều lô đất đấu giá ở ngoại thành Hà Nội lại "nóng" khi có mức giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở

VOV.VN - Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai dự kiến đưa "lên sàn" đấu giá 72 khu đất tiềm năng. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo lập Tổ phản ứng nhanh để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm bứt phá nguồn thu cho ngân sách.

