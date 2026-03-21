Trợ giá hàng ngàn nền đất, tặng sổ đỏ cho người lao động ở TP.HCM

Thứ Bảy, 15:54, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/3, Liên đoàn Lao động TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM công bố chương trình "An cư cùng người lao động", hỗ trợ 2.000 nền đất giá từ 520 triệu đồng cho công nhân. Dịp này, ban tổ chức cũng phát động giải "Vì bạn xứng đáng" 2026, tặng 5 nền đất trị giá 700 triệu đồng.


Chương trình ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở của hơn 70.000 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại 10 phường, xã thuộc khu Đông TP.HCM. 

Thời gian qua, dù thành phố và các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực kết nối người lao động với các dự án nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp, việc sở hữu một chốn an cư thực sự vẫn là rào cán lớn đối với phần đông công nhân.

Ước mơ về nơi an cư thật dự của người lao động đã hành hiện thực

Với vai trò như một trợ lý an cư, chương trình không chỉ kết nối cung - cầu mà còn đồng hành, tư vấn miễn phí về các giải pháp nhà ở, hỗ trợ kiểm tra pháp lý quy hoạch đất đai và trang bị kiến thức bất động sản cho đoàn viên. 

Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu giúp người lao động tiếp cận 2.000 nền đất có mức giá từ 520 - 780 triệu đồng/nền. Các sản phẩm này đều có sẵn sổ đỏ, 100% thổ cư và hạ tầng điện nước ổn định, đảm bảo điều kiện để xây dựng nhà ở ngay sau khi sở hữu.

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ xét chọn và trao 30 giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" nhằm tôn vinh những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, lao động ổn định và có ý chí vươn lên. 

Tặng quà có giá trị cho người lao động khó khăn, có ý chí và cống hiến cho doanh nghiệp

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mỗi nền trị giá 700 triệu đồng, cam kết không phát sinh chi phí) và 25 phần quà giá trị khác. Hiện thực hóa giấc mơ này, nhiều công nhân đã mạnh dạn đăng ký tham gia ngay tại lễ công bố. 

Điển hình như chị Bé (quê Nghệ An), hiện là công nhân tại một doanh nghiệp sản xuất gỗ ở phường Phú Mỹ (thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Thu nhập thấp khiến 5 năm qua, gia đình 4 người của chị phải chen chúc trong không gian trọ chật hẹp chỉ vỏn vẹn 20m2. 

Niềm vui của người lao động nghèo, thu nhập thấp

Nhờ chương trình, chị đã tự tin đăng ký mua một nền nhà phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. "Trước đây tôi cũng có dự định mua miếng đất để làm nhà ở, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với đồng lương của công nhân lao động rất hạn chế, không đủ khả năng nên không thể thực hiện được. Chương trình này đưa ra mức giá đất rất hợp lý, phù hợp với công nhân lao động có thu nhập thấp", chị Bé chia sẻ thêm.

 

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
VOV.VN - Chương trình giao lưu trực tuyến với thanh niên quốc tế, toạ đàm thanh niên với trí tuệ nhân tạo, đồng diễn Việt phục,… là những hoạt động đặc sắc diễn ra trong Lễ hội Thanh niên lần thứ 6 tại TP.HCM. Chương trình này diễn ra trong 3 ngày, từ 20-22/3 tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

VOV.VN - Ngày 20/3, Sở KH&CN TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới tại SIHUB. Được nâng cấp từ nền tảng techport.vn, sàn kỳ vọng trở thành điểm kết nối thực chất giữa nguồn cung tri thức và nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu.

VOV.VN - Sáng nay (20/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.

VOV.VN - Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng, liên quan đến các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

VOV.VN - Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi Thành phố, Hà Nội sẽ nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà này sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

