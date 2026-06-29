Người mua khó tiếp cận thông tin quy hoạch bất động sản

Từ một vụ án đến lỗ hổng hệ thống

Nhiều giao dịch bất động sản đổ vỡ không bắt đầu từ tranh chấp hợp đồng, mà bắt đầu từ việc người mua không kiểm chứng được thông tin quy hoạch ngay từ đầu. Họ tin vào lời giới thiệu, tin vào sơ đồ được đưa ra như tài liệu chính thức, rồi ký hợp đồng và đặt cọc. Đến khi xin giấy phép xây dựng, làm thủ tục hoặc rà soát pháp lý kỹ hơn, họ mới phát hiện tài sản nằm trong diện quy hoạch khác với thông tin đã được cung cấp.

Khoảng trống này làm tăng tranh chấp dân sự, đồng thời mở đường cho hành vi lừa đảo mang tính hình sự. Vụ án được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử ngày 10/4/2026 cho thấy rõ điều này. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long, đã tự lập bản đồ quy hoạch 1/500 sai sự thật, sử dụng thông tin pháp lý không có thật về dự án để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 30,8 tỷ đồng của người bị hại. Điểm đáng chú ý không nằm ở số tiền bị chiếm đoạt, mà ở việc một bản đồ quy hoạch giả có thể trở thành công cụ dẫn dụ người mua xuống tiền.

Bị cáo Nguyễn Hữu Quân tại phiên toà

Có thể thấy, khi người mua không tiếp cận được dữ liệu quy hoạch chính thức một cách kịp thời và dễ kiểm chứng, quy định công khai trên giấy chưa đủ để bảo vệ họ trong giao dịch.

Khoảng cách từ luật đến khả năng tra cứu thực tế

Về mặt pháp lý, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là nhóm thông tin bắt buộc phải công khai. Luật Đất đai 2024 quy định các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt phải được công bố công khai chậm nhất sau 15 ngày. Tuy nhiên, từ quy định đến khả năng tra cứu thực tế vẫn còn một khoảng cách lớn.

Một nguyên nhân chính nằm ở việc dữ liệu quy hoạch đang bị phân tán. Người mua cần biết bất động sản có vướng quy hoạch hay không, thửa đất thuộc loại quy hoạch nào, có nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm hay không, có nguy cơ bị thu hồi hay bị hạn chế xây dựng hay không. Những thông tin ấy nằm rải rác ở nhiều lớp hồ sơ khác nhau, gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và hồ sơ địa chính. Với người mua phổ thông, việc tự ghép các lớp dữ liệu này thành một bức tranh quy hoạch hoàn chỉnh gần như vượt quá khả năng tra cứu cá nhân.

Mức độ hoàn thiện dữ liệu trên cả nước cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tháng 4/2026, cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó mới có 23,5 triệu thửa đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" - tức được chuẩn hóa đầy đủ để khai thác trên môi trường số. Còn lại 38,9 triệu thửa cần bổ sung thông tin, đối soát và xác thực, cùng 43,2 triệu thửa chưa được số hóa cần đo đạc và lập hồ sơ địa chính mới. Cả 34/34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ cơ sở dữ liệu về Bộ với khoảng 62,8 triệu thửa, song khối lượng dữ liệu chưa đạt chuẩn vẫn rất lớn.

Trước thực trạng ấy, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg và Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA ký ngày 29/3/2026, đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu mở “chiến dịch ngày đêm” hoàn thành rà soát 38 triệu thửa đất trước cuối tháng 6/2026, đồng thời chỉ đạo không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông. Quyết tâm chính trị đã rõ, nhưng cho đến khi hệ thống hoàn chỉnh, người mua bất động sản vẫn phải tự xoay sở với một lớp dữ liệu chưa đồng nhất.

Bất cân xứng thông tin đang đẩy rủi ro về phía người mua

Trong một thị trường bất động sản vốn đã phức tạp, người mua cá nhân thường là bên nắm ít thông tin nhất. Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, môi giới chuyên nghiệp và các bên trung gian thường tiếp cận hồ sơ nhanh hơn và theo dõi biến động quy hoạch sát hơn. Ngược lại, người mua phổ thông chủ yếu tìm hiểu qua internet, qua lời giới thiệu hoặc qua các tài liệu được cung cấp một chiều.

Ứng dụng tra cứu quy hoạch giúp nhà đầu tư không bị thiếu thông tin trong giao dịch

Khi dữ liệu công còn phân tán, các công cụ số hỗ trợ tra cứu bắt đầu có vai trò rõ hơn ở khâu tham khảo ban đầu. Một số nền tảng proptech đi theo hướng số hóa bản đồ, chồng lớp dữ liệu quy hoạch và thông tin bất động sản để người dùng có thêm cơ sở đối chiếu trước giao dịch.

Meey Map đi theo hướng này, cho phép tra cứu quy hoạch theo thửa đất, hiển thị trực quan trên bản đồ và tích hợp nhiều lớp dữ liệu trong cùng một giao diện, phủ 34 tỉnh thành. Hệ thống định vị tương ứng trên bản đồ quy hoạch. Với người mua, giá trị của công cụ nằm ở việc rút ngắn bước tra cứu ban đầu, giúp đọc thông tin nhanh hơn, đối chiếu thuận tiện hơn và nhận diện sớm hơn các dấu hiệu rủi ro trước khi xuống tiền.

Quay lại trường hợp cụ thể của vụ án bị cáo Nguyễn Hữu Quân: dữ liệu quy hoạch chính thức của khu đất đó đã được số hóa và công khai nhưng bản đồ quy hoạch 1/500 do bị cáo cung cấp là tài liệu được dựng giả. Nếu người mua đối chiếu giữa "tài liệu được đưa ra" và "dữ liệu thực tế của nhà nước", sự sai lệch sẽ lộ ngay ở bước đầu tiên, trước khi đặt cọc. Đây chính là khoảng cách mà các công cụ số đang cố thu hẹp, giúp người mua không chỉ tiếp nhận thông tin từ một phía, mà có thêm kênh kiểm chứng độc lập trước khi ra quyết định.