RiverSpa Townshop nâng tầm giá trị sống tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld

Trải nghiệm “thủy liệu pháp” tại gia

Theo số liệu của Global Wellness Institute 2025, nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu tăng 7,9% trong giai đoạn 2023-2024, đạt 6,8 nghìn tỷ USD, gấp đôi so với 2013. Quy mô này lớn hơn kinh tế xanh, công nghệ thông tin, du lịch và thể thao. Trong 11 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tăng nhanh nhất là bất động sản wellness với 19,5%/năm và sức khỏe tinh thần với 12,4%/năm. Lĩnh vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 7,6%/năm giai đoạn 2024-2029, đạt khoảng 9.800 tỷ USD vào năm 2029. Tương đồng với nhịp độ thị trường, báo cáo của McKinsey & Company chỉ ra sự dịch chuyển sâu sắc trong hành vi phân bổ dòng tiền của tệp khách hàng cao cấp, ưu tiên cho các trải nghiệm “bespoke wellness” - mô hình chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa theo nhu cầu và chuẩn mực sống riêng.

Nắm bắt nhu cầu sở hữu không gian sống gắn liền với chăm sóc sức khỏe, CaraWorld ra mắt dòng sản phẩm RiverSpa Townshop tại phân khu Sông Town, mỗi căn được trang bị hồ Jacuzzi nối liền với dòng sông cảnh quan phía sau nhà. Hệ thống Jacuzzi được tích hợp công nghệ thủy liệu pháp chuyên nghiệp với các vòi phun áp lực đa điểm tác động êm ái vào hệ cơ - khớp, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

RiverSpa Townshop kiến tạo một trải nghiệm sống mang đậm tinh thần wellness

Với sự chăm chút trong từng chi tiết tiện ích, RiverSpa Townshop đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vào ngay trong không gian sống thường nhật. Ngôi nhà không chỉ để ở hay nghỉ dưỡng, mà còn là nơi gia chủ chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Việc ngâm mình trong hồ Jacuzzi hỗ trợ thả lỏng cơ thể, giảm mỏi cơ, kích thích tuần hoàn, cân bằng cảm xúc và phục hồi năng lượng một cách tự nhiên. Giữa khung cảnh thư thái bên sông, mỗi ngày sống tại RiverSpa Townshop vì thế trở nên đầy tận hưởng như trải nghiệm một liệu trình spa được thiết kế riêng cho gia chủ.

Nhân đôi giá trị với tầm nhìn “song thủy”

Nếu hồ Jacuzzi riêng mang đến lợi ích phục hồi thể chất mỗi ngày, thì không gian mặt nước bao quanh lại bồi đắp giá trị thư giãn ở tầng sâu hơn về tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bên cạnh tác dụng thả lỏng cơ bắp, hỗ trợ tuần hoàn và giảm căng cứng cơ thể, việc sống gần mặt nước còn có khả năng kích hoạt trạng thái “Blue Mind”, giúp tâm trí dần trở về trạng thái an tĩnh, cân bằng.

Không gian sống kề cận mặt nước giúp gia tăng cảm xúc hạnh phúc

Tại phân khu Sông Town, mỗi dãy Townshop sở hữu dòng sông cảnh quan uốn lượn sát thềm nhà, đưa thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sống giữa lòng vịnh biển Cam Ranh. Trong đó, dòng sản phẩm RiverSpa Townshop nâng trải nghiệm bayfront lên một tầng giá trị khác khi kết hợp công nghệ thủy liệu pháp hiện đại, tạo nên sự giao thoa của hai lớp mặt nước trong cùng một không gian sống: một bên là dòng chảy êm đềm, tĩnh tại của con sông cảnh quan phía sau nhà; một bên là hồ Jacuzzi riêng tư được tích hợp ngay tại gia. Đặc biệt, thiết kế giật cấp với cao độ tinh tế mang đến cảm giác như đang thả mình thư giãn trên mặt sông vô cực.

Không gian sống được thiết kế hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, tối ưu trải nghiệm sinh hoạt

Với sự cộng hưởng giữa kiến trúc hiện đại và công nghệ chăm sóc cơ thể, giữa tính thẩm mỹ và công năng thực tế, giữa nhịp sống tiện nghi và các liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên, RiverSpa được định vị là phiên bản Townshop giới hạn trong tổng thể phân khu Sông Town, mang đến trải nghiệm đỉnh cao của sự hưởng thụ. Đặc biệt, khi tọa lạc trong tiểu khu Maroc – nơi định hình phong cách sống giàu cảm xúc và tính thẩm mỹ, dòng sản phẩm này càng hoàn thiện trải nghiệm sống ở một chuẩn mực cao hơn.

Cụm nhà mẫu Maroc gây ấn tượng với kiến trúc đồng bộ, giàu tính thẩm mỹ

Thông qua RiverSpa Townshop, CaraWorld cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong tư duy phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Với giới tinh hoa, đây không chỉ là quyết định đầu tư vào tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội, mà còn là đầu tư vào một phong cách sống bền vững và đầy bản sắc.