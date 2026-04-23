TNPM duy trì vị thế trong top công ty dịch vụ bất động sản uy tín

Đại diện TNPM nhận vinh danh tại chương trình

Khẳng định vị thế trong bảng xếp hạng uy tín

Theo công bố từ Vietnam Report, TNPM đứng thứ 3 trong Top 5 Công ty Dịch vụ Bất động sản uy tín 2026 (hạng mục quản lý vận hành), sau hai thương hiệu quốc tế là Savills và CBRE.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính cập nhật đến hết năm 2025, kết hợp phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí), khảo sát các bên liên quan và đánh giá chuyên gia. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động, đây được xem là một thước đo có độ tin cậy cao về năng lực doanh nghiệp.

Nếu trước đây, quản lý vận hành thường được xem là khâu hậu kỳ, thì hiện nay, đây lại là yếu tố trực tiếp tác động vào giá trị tài sản và khả năng giữ chân cư dân. Việc một doanh nghiệp nội địa như TNPM đứng cùng nhóm với các tên tuổi quốc tế cho thấy năng lực vận hành đang dần được nội địa hóa và nâng chuẩn theo yêu cầu mới của thị trường.

TNPM hiện đang vận hành nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước

Không chỉ dừng ở danh hiệu, kết quả kinh doanh cũng phản ánh nền tảng vận hành đang được cải thiện. Đại diện thương hiệu TNPM cho biết: “Việc được xếp hạng trong Top 5 công ty dịch vụ bất động sản uy tín là một sự ghi nhận đáng trân trọng từ thị trường. Tuy nhiên, với chúng tôi, đây không phải đích đến mà là một dấu mốc trên hành trình dài hạn. TNPM đang kiên định theo đuổi quá trình chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành, xem đó là nền tảng để từng bước nâng chuẩn dịch vụ, hướng tới sự ổn định và xuất sắc”.

Chuẩn hóa vận hành, nâng tầm trải nghiệm

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ bất động sản ngày càng cạnh tranh, yếu tố giá không còn là tiêu chí duy nhất. Khách hàng hiện nay quan tâm nhiều hơn đến chất lượng vận hành, độ ổn định của dịch vụ và trải nghiệm tổng thể trong suốt vòng đời sử dụng bất động sản.

Công ty đã xây dựng hệ thống dịch vụ chuyên sâu và chuẩn hóa

Nắm bắt xu hướng này, TNPM đã đẩy mạnh quá trình chuẩn hóa vận hành, từ xây dựng hệ thống quy trình nội bộ đến áp dụng các nền tảng công nghệ quản lý. Trong năm 2025, công ty đã ra mắt phiên bản nâng cấp của ứng dụng TIMI - trợ lý cư dân 24/7. Thông qua nền tảng này, cư dân có thể dễ dàng gửi yêu cầu dịch vụ, theo dõi tiến độ xử lý và kiểm soát chi phí một cách minh bạch.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng định hướng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế như ISO, xây dựng hệ thống vận hành đồng bộ trên toàn bộ danh mục dự án. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán về dịch vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát và giảm thiểu sai lệch trong quá trình vận hành.

Ở góc độ quản trị chất lượng, doanh nghiệp thiết lập cơ chế khảo sát định kỳ nhằm đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó điều chỉnh dịch vụ. Dữ liệu phản hồi không chỉ phục vụ cải tiến vận hành mà còn trở thành cơ sở đánh giá hiệu quả quản lý.

Đáng chú ý, TNPM cũng đang xây dựng hệ thống phân hạng tiêu chuẩn vận hành theo từng phân khúc dịch vụ, từ trung đến cao cấp. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời nâng giá trị dịch vụ thay vì cạnh tranh đơn thuần về chi phí.

Song song với việc chuẩn hóa hệ thống, yếu tố con người cũng được doanh nghiệp chú trọng như một trụ cột vận hành. Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản theo các quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất, đảm bảo khả năng triển khai đồng đều trên toàn bộ danh mục dự án.

Hiện TNPM đang quản lý vận hành 7 khu đô thị, phục vụ khoảng 7.900 hộ gia đình - một quy mô đủ lớn để kiểm chứng năng lực vận hành trên thực tế, đồng thời tạo nền tảng cho việc chuẩn hóa dịch vụ trên diện rộng.

Bên cạnh đó, công ty cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của ROX Group, tham gia trực tiếp vào việc định hình và nâng chuẩn chất lượng sống trong các đô thị. Ở dấu mốc 30 năm “Kiến tạo - Vươn xa” của ROX Group, TNPM cũng như nhiều công ty, đơn vị thành viên trong tập đoàn đang góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ phát triển đô thị đến vận hành. Trong đó, chuẩn sống không chỉ được tạo ra từ hạ tầng, mà từ trải nghiệm và được duy trì, cải thiện và nâng cấp theo thời gian.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong giai đoạn thị trường tái cấu trúc, những doanh nghiệp dịch vụ có khả năng chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ và duy trì chất lượng ổn định sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Việc TNPM lọt Top 5 bảng xếp hạng uy tín năm 2026 không chỉ phản ánh năng lực hiện tại, mà còn cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng trong quá trình nâng chuẩn vận hành và gia tăng giá trị dịch vụ.