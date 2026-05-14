Toàn cảnh dự án Eurowindow Sport Garden: Công viên thể thao sắp về đích

Công viên thể thao quy mô lớn lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An đã hoàn thiện khoảng 97% khối lượng công việc. Các hạng mục quan trọng như sân bóng rổ, sân pickleball, đài phun nước cùng nhiều tiện ích ngoài trời khác đã hoàn thành tới 99%. Đơn vị nhà thầu thi công đang tập trung hoàn thiện phần lợp mái khu bể bơi ngoài trời và các công đoạn cuối cùng để đưa toàn bộ công viên vào hoạt động đúng kế hoạch.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden đang dần hình thành

Khi hoàn thiện, đây sẽ là một trong những tổ hợp thể thao ngoài trời quy mô lớn và đồng bộ bậc nhất khu vực, tích hợp nhiều không gian vận động, thư giãn và giao lưu cộng đồng. Công viên thể thao được định hướng trở thành trung tâm kết nối nhịp sống năng động của toàn khu đô thị, nơi cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng những hoạt động rèn luyện sức khỏe giữa không gian xanh rộng mở.

Song song với tiến độ của công viên thể thao, các dãy nhà liền kề tại phân khu Tân cổ điển cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đổ mái. Các căn biệt thự đang thi công đến tầng 3 và sắp hoàn thành phần mái, cho thấy diện mạo kiến trúc ngày càng rõ nét. Trong khi đó, khu shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che đã hoàn thành phần móng nền tảng để hình thành tuyến thương mại sôi động trong tương lai.

Không gian cảnh quan tại phân khu này cũng đang được đẩy mạnh hoàn thiện. Các khu vườn chủ đề như Vườn Trường Thọ, Vườn Ban Mai, Vườn Bình Minh đã hoàn tất trồng cây xanh 100%. Chủ đầu tư hiện tiếp tục bổ sung các tiện ích cảnh quan, đường dạo, điểm nghỉ chân và hệ thống chiếu sáng nhằm tạo nên trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn tiện nghi, hiện đại.

Công viên thể thao sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối tháng 5/2026

Công tác phân lô tại các dãy liền kề, shophouse đang được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng trong giai đoạn tiếp theo. Các dãy Golden Townhouse nằm trên trục đường Hoa Sữa và Hoàng Yến đã hoàn thiện phần móng từng lô, tạo tiền đề cho việc tăng tốc thi công phần thân công trình.

Theo ông Lê Văn Thăng - Phó tổng giám đốc Eurowindow Holding - Đơn vị phát triển dự án cho biết, Eurowindow Sport Garden được triển khai với định hướng kiến tạo một khu đô thị xanh, siêu cao cấp ngay giữa trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Chính vì vậy, chủ đầu tư ưu tiên phát triển đồng thời cả hạ tầng, cảnh quan và tiện ích thay vì chỉ tập trung xây dựng nhà ở.

“Chúng tôi muốn cư dân có thể nhìn thấy một khu đô thị thực sự hình thành từng ngày, cảm nhận rõ chất lượng sống tương lai ngay từ khi dự án đang trong quá trình hoàn thiện. Việc công viên thể thao chuẩn bị đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng về tiến độ mà còn cho thấy quyết tâm kiến tạo không gian sống xanh, sống khỏe đúng như cam kết ban đầu”, ông Thăng chia sẻ.

Theo đại diện đơn vị phát triển, công viên thể thao là tiện ích được đầu tư rất lớn cả về quy mô lẫn chất lượng bởi đây là xu hướng sống đang được nhiều gia đình hiện đại quan tâm. Thay vì chỉ tìm kiếm một nơi để ở, khách hàng hiện nay chú trọng nhiều hơn đến môi trường sống, không gian vận động và sự gắn kết cộng đồng.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại phường Thành Vinh, Nghệ An

Thực tế, chính tiến độ triển khai đồng bộ cùng tốc độ hoàn thiện nhanh của các tiện ích đã góp phần củng cố niềm tin cho nhiều khách hàng lựa chọn Eurowindow Sport Garden. Sau nhiều lần trực tiếp tham quan công trường, anh Nguyễn Văn Hùng - một khách hàng mua sản phẩm liền kề tại dự án cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất chính là công viên thể thao đang dần hoàn thiện rõ rệt từng ngày: “Tôi từng xem nhiều dự án ở Vinh nhưng hiếm nơi nào đầu tư mạnh tay cho tiện ích thể thao và cảnh quan như ở đây. Việc công viên chuẩn bị đưa vào hoạt động giúp tôi hình dung rõ hơn về cuộc sống tương lai của gia đình. Con trẻ có nơi vận động, người lớn có không gian thư giãn, tập luyện ngay gần nhà. Đây là điều mà các khu đô thị hiện nay rất cần”, anh Hùng chia sẻ.

Sở hữu một căn shophouse tại Sport Garden, chị Đinh Thị Trang cũng chia sẻ tiến độ thi công thực tế đang vượt kỳ vọng so với thời điểm chị quyết định xuống tiền. “Điều tôi yên tâm là chủ đầu tư không làm theo kiểu nhỏ giọt mà triển khai rất đồng bộ. Từ đường sá, cảnh quan đến các khu nhà ở đều đang hình thành rõ nét. Khi công viên thể thao vận hành, giá trị sống và giá trị bất động sản chắc chắn sẽ còn tăng thêm”, chị Trang cho biết.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, những dự án có tốc độ triển khai thực tế, hệ tiện ích hiện hữu và khả năng kiến tạo cộng đồng sống bền vững đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền. Với Eurowindow Sport Garden, việc công viên thể thao sắp về đích không chỉ là dấu mốc về xây dựng mà còn mở ra bức tranh sống năng động, xanh và hiện đại đang dần hiện hữu giữa lòng Nghệ An.