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TP.HCM: 99 dự án nhà ở tiếp tục được rà soát cấp sổ hồng

Thứ Năm, 20:17, 10/09/2026
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VOV.VN - Tính đến cuối tháng 8/2026, Tổ công tác 1645 đã giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho 274/373 dự án nhà ở thương mại, tương ứng hơn 189.000 sản phẩm. Ngành chức năng thành phố hiện đang tiếp tục rà soát, tập trung xử lý 99 dự án còn tồn đọng nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người mua nhà.

Ngày 10/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp cùng Tổ công tác 1645 để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

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Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp cùng Tổ công tác 1645. Ảnh: Nguyễn Châu

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã tập trung rà soát và đưa ra hướng xử lý dứt điểm cho 3 dự án, bao gồm: Dự án chung cư 36-32/17 Nguyễn Huy Lượng (phường Bình Thạnh, TP.HCM) do Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh làm chủ đầu tư; dự án khu dân cư Bình Đăng thuộc Khu nhà ở thấp tầng và căn thương mại, dịch vụ, văn phòng thuộc dự án Chung cư Phương Việt do Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư; và dự án khu Thương mại dịch vụ, nhà trẻ tại Chung cư Lô B, C1, C2 thuộc Khu dân cư Phú Mỹ (phường Tân Mỹ, TP.HCM) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 làm chủ đầu tư.

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Dự án Chung cư Phương Việt do Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư. Ảnh: VP

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sau gần hai năm hoạt động, Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò cơ quan thường trực đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức hơn 75 cuộc họp của Tổ Công tác 1645. Qua đó, xem xét và gỡ khó cho hơn 373 dự án phát triển nhà ở thương mại với quy mô khoảng 229.245 sản phẩm bất động sản.

Tính đến hết ngày 31/8/2026, Tổ Công tác đã giải quyết để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng tại 274/373 dự án, tương ứng 189.332/229.245 sản phẩm. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng của các hồ sơ đã chuyển sang cơ quan thuế đạt hơn 200.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách thành phố hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu lệ phí trước bạ.

Nhờ cơ chế phối hợp liên ngành, nhiều dự án tồn đọng kéo dài trong nhiều năm qua đã được tháo gỡ dứt điểm như: Quốc Cường Gia Lai, Tân Phước, An Bình, Vũng Tàu Gateway, 4S Linh Đông, Golden Mansion, City Garden, The Manor 2, Sarica, Sarina, Sarimi và The Sun Avenue. Kết quả này không chỉ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua nhà mà còn giúp khơi thông thị trường giao dịch và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Hiện tại, TP.HCM còn 99 dự án với 39.913 sản phẩm cần tiếp tục xử lý. Các nhóm vướng mắc chủ yếu tập trung vào: nghĩa vụ tài chính bổ sung; quy hoạch và xây dựng; chỉ tiêu nhà ở xã hội và bàn giao hạ tầng; các dự án liên quan đến hồ sơ thanh tra, kiểm tra, điều tra; cùng trách nhiệm của chủ đầu tư trong bối cảnh người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, một trong những mục tiêu trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026 của Sở là đẩy nhanh tối đa tiến độ cấp sổ hồng cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

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Không cấp sổ hồng cho dân, chủ đầu tư đối mặt hình phạt công khai sai phạm

VOV.VN - Nhằm tháo gỡ các khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 để xem xét, xử lý cụ thể từng trường hợp.

CTV Nguyễn Châu/VOV.VN
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