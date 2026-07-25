Tâm bão số 2 mạnh cấp 12 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km

Hồi 13 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 14h00 ngày 25/7/2026

Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 48 giờ tới):

Dự báo tác động của bão bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8- 10, sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6,0-8,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.