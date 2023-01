Bến Tre đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong năm 2023

Tỉnh Bến Tre đưa hàng hóa đi xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1.500 triệu USD trong năm 2022, tăng gần 20% so với năm trước đó và đạt hơn 100,6% kế hoạch. Các mặt hàng xuất khẩu của Bến Tre tăng cao như: thủy sản các loại tăng 14%; cơm dừa nạo sấy tăng hơn 4%; nước cốt dừa tăng gần 39%; dệt may tăng 52,7%; túi xách tăng 77% so năm 2021.

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện nay, có khoảng 150 doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu với thị trường ngày càng được mở rộng, hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm qua, thị trường xuất khẩu chủ lực là châu Á đạt 607 triệu USD, châu Mỹ đạt 453 triệu USD, châu Âu đạt143 triệu USD, còn lại là châu Đại Dương, châu Phi.

Chôm chôm trồng theo tiêu chuẩn là một trong 3 loại trái cây ở tỉnh Bến Tre đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Qua thống kê của Sở Công Thương Bến Tre, năm qua, giá trị sản xuất ngành chế biến dừa đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, chiếm 10% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu ngành dừa đạt 400 triệu USD, tăng hơn 17% so với năm 2021 và chiếm gần 28% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Đáng quan tâm là năm 2022, Bến Tre đã xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ. Đến nay, địa phương có 3 sản phẩm gồm: Bưởi, nhãn, chôm chôm xuất sang Hoa Kỳ.

Trước sự kiện lô bưởi đầu tiên được xuất sang Hoa Kỳ, các ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã có những hướng dẫn cụ thể cho nhà vườn mở rộng mô hình trồng bưởi theo hướng chuyên sâu, hướng đến xuất khẩu sản phẩm chủ lực sang thị trường đầy tiềm năng này.

Ông Võ Thanh Nhàn, nhà vườn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Trái bưởi trồng để đạt tiêu chẩun xuất khẩu thật ra không khó, vì tiêu chuẩn để xuất khẩu là không có dư lượng thuốc trừ sâu nằm trong trái bưởi, không có bị nhiểm bệnh sâu rầy. Nói chung là những tiêu chuẩn đó bên Global GAP, Viẹt GAP nông dân đã làm rồi, trồng theo GAP chẳng qua là trồng hữu cơ mà nông dẫn đã thực hiện. Quan trọng là ý thức người dân làm đúng quy trình cho phép, thành ra không có khó, làm là được”./.