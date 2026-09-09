English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị phạt vì bán 136 căn hộ cho sở hữu nước ngoài, SonKim Land nói chỉ nằm ở “thủ tục hành chính”!?

Thứ Tư, 19:14, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi UBND TP.HCM xử phạt liên quan 136 căn hộ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người sáng lập hệ sinh thái Sơn Kim và SonKim Land đồng loạt lên tiếng, cho rằng vấn đề chủ yếu nằm ở “thủ tục hành chính”. Tuy nhiên, quy định pháp luật cho thấy nghĩa vụ này là một mắt xích của cơ chế kiểm soát sở hữu nhà ở

Sau thông tin Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) bị xử phạt, bà Nguyễn Thị Sơn, người gây dựng hệ sinh thái Sơn Kim, đăng bài trên Facebook phản ứng việc một số cơ quan truyền thông sử dụng các cụm từ “bán chui”, “bán trộm”. Bà Sơn cho rằng bất động sản là tài sản giá trị lớn, giao dịch phải trải qua tư vấn, thương lượng, sang tên, thực hiện nghĩa vụ tài chính nên không thể gọi là “bán trộm”. Đáng chú ý, bà viết: “Thủ tục hành chính, doanh nghiệp có sơ suất… nếu xử phạt hành chính thì doanh nghiệp đóng phạt”, đồng thời ví câu chuyện thông tin hiện nay là “chuyện thường ngày ở huyện”. 

bi phat vi ban 136 can ho cho so huu nuoc ngoai, sonkim land noi chi nam o thu tuc hanh chinh hinh anh 1
Bà Nguyễn Thị Sơn đăng bài trên Facebook cá nhân

Ngay sau đó, fanpage Facebook tích xanh của SonKim Land Corporation đăng phản hồi, xác nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5252/QĐ-XPHC và cho rằng đây là “căn cứ quan trọng” để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước và “được phép chính thức giao dịch bán nhà ở cho khách hàng là người nước ngoài”. Doanh nghiệp nhấn mạnh việc xử phạt chỉ liên quan nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin, không liên quan bán vượt hạn mức hoặc bán tại khu vực không được phép.

bi phat vi ban 136 can ho cho so huu nuoc ngoai, sonkim land noi chi nam o thu tuc hanh chinh hinh anh 2
Thông báo của Sơn Kim Land

Không phải một tờ giấy gửi cho đủ thủ tục

Luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, khẳng định quyết định xử phạt không phải thủ tục hoàn thiện hồ sơ hay “giấy phép” hợp thức hóa giao dịch. Tiền phạt chỉ là hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, không thay thế nghĩa vụ báo cáo.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024/NĐ-CP, người nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư. Chủ đầu tư phải kiểm tra hạn mức trước khi bán và báo cáo thông tin giao dịch cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trong vòng ba ngày làm việc. Đây là cơ sở để Nhà nước xác định căn hộ đã bán, người mua và “room” sở hữu còn lại.

bi phat vi ban 136 can ho cho so huu nuoc ngoai, sonkim land noi chi nam o thu tuc hanh chinh hinh anh 3
Dự án Gateway từng dính nhiều lùm xùm

Vì vậy, nếu SonKim Land cho rằng Quyết định 5252/QĐ-XPHC là căn cứ để doanh nghiệp “được phép chính thức” bán nhà cho người nước ngoài, cần làm rõ quyền này xuất phát từ quyết định xử phạt hay một văn bản chấp thuận riêng. Việc nộp phạt chỉ thể hiện doanh nghiệp chấp hành chế tài, không mặc nhiên hợp thức hóa các giao dịch trước đó.

Một doanh nghiệp có quyền phản bác những từ ngữ nói về mình thiếu chính xác. Nhưng một quyết định xử phạt của UBND TP.HCM cũng không thể được làm nhẹ thành chuyện “chưa làm thì nhắc, phạt thì đóng tiền”. Tiền phạt có thể đóng trong 10 ngày. Nghĩa vụ thượng tôn pháp luật không phải một loại chi phí để doanh nghiệp lựa chọn trả sau.

Những vụ lùm xùm từng gắn với SonKim Land

Ngay tại Gateway Thảo Điền năm 2016, TAND Quận 2 từng tuyên hủy quyết định thu hồi 675,7 m² đất của một hộ dân. Dự án sau đó tiếp tục vướng việc cấp giấy chứng nhận; tầng hầm khoảng 9.089,2 m², lớn hơn khối đế khoảng 3.346 m², kéo theo việc xem xét nghĩa vụ tài chính. Tại khu đất 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Thanh tra TP.HCM xác định việc FOSCO hợp tác với SonKim Land và Sato thực hiện dự án Khách sạn Quảng trường Quốc tế có những nội dung chưa đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; dự án không triển khai, các bên phải xử lý khoản 35,5 tỷ đồng. 

Không chỉ vậy một dự án khác do SonKim Land phát triển cũng đang vướng phản ánh từ nhiều người dân. Tại The 9 Stellars ở phường Long Bình, nhiều hộ dân cho biết khu vực đường số 13 liên tục ngập sau mưa lớn và cho rằng tình trạng xuất hiện sau quá trình san lấp, thay đổi dòng thoát nước khi triển khai dự án. Thanh tra TP.HCM đã tiếp nhận và chuyển đơn người dân đến UBND phường Long Bình xử lý; tháng 6/2026, C03 Bộ Công an tiếp tục chuyển đơn liên quan vụ việc đến Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức xác định nguyên nhân ngập hoặc trách nhiệm pháp lý của SonKim Land.

 

Nguyễn Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?
Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM từng chỉ rõ dự án The Gió Riverside chưa đủ điều kiện mở bán. Vậy nhưng bằng nhiều chiêu thức, công ty An Gia vẫn cố tình bất chấp pháp luật để mở bán, “lách luật” huy động vốn trái phép mà chưa bị cơ quan nào xử lý.

Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?

Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM từng chỉ rõ dự án The Gió Riverside chưa đủ điều kiện mở bán. Vậy nhưng bằng nhiều chiêu thức, công ty An Gia vẫn cố tình bất chấp pháp luật để mở bán, “lách luật” huy động vốn trái phép mà chưa bị cơ quan nào xử lý.

Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn
Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang Công ty An Phúc Khang sản xuất phân bón giả tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn

Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang Công ty An Phúc Khang sản xuất phân bón giả tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản
Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, nhất là cấu kết nhằm thao túng thị trường bất động sản để trục lợi.

Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản

Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, nhất là cấu kết nhằm thao túng thị trường bất động sản để trục lợi.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp