SonKim Land bị xử phạt liên quan 136 căn hộ tại Gateway Thảo Điền (TP.HCM)

Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử TP.HCM công bố, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim bị xử phạt do không thực hiện việc gửi thông tin bằng thư điện tử và văn bản về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài đến Sở Xây dựng theo quy định.

Dự án Gateway Thảo Điền từng vướng tranh chấp đất

Cụ thể, doanh nghiệp đã bán 136 căn hộ tại dự án Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, Quận 2 trước đây, nay thuộc phường An Khánh, TP.HCM, cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không thực hiện nghĩa vụ gửi thông tin nói trên.

Theo quyết định xử phạt được Cổng thông tin điện tử TP.HCM công bố, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim phải nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Dự án được nhắc đến có tên thương mại Gateway Thảo Điền, do SonKim Land phát triển tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM, trên khu đất rộng khoảng 10.944 m2.

Gateway Thảo Điền từng vướng tranh chấp đất

Gateway Thảo Điền từng nhiều lần được nhắc đến bởi những vướng mắc pháp lý kéo dài. Năm 2016, TAND Quận 2 khi đó tuyên hủy quyết định thu hồi 675,7 m2 đất của một hộ dân để thực hiện dự án. Đáng chú ý, theo thông tin báo chí công bố thời điểm đó, phần đất tranh chấp phần lớn được bố trí làm công viên của dự án, thay vì nằm dưới các khối căn hộ.

Trụ sở của SonKim Land

Những khối nhà sau đó được hoàn thành, nhưng câu chuyện pháp lý chưa khép lại. Diện tích khối đế của dự án khoảng 5.742,8 m2, trong khi tầng hầm lên tới 9.089,2 m2, tức “nở” thêm hơn 3.300 m2 ra ngoài ranh khối đế. Việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích này từng trở thành một trong những nút thắt khiến thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà kéo dài.

Đến nay, Gateway Thảo Điền lại được nhắc tên. Lần này không phải chuyện đất công viên hay tầng hầm, mà là 136 căn hộ đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng chủ đầu tư không gửi thông tin đến Sở Xây dựng theo quy định. Một dự án đã hoàn thành từ nhiều năm, nhưng những câu chuyện về đất đai, thủ tục và nghĩa vụ pháp lý dường như vẫn chưa hoàn toàn khép lại.