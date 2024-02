Bí thư Đà Nẵng chúc Tết, động viên doanh nghiệp, công nhân đầu năm mới

Tại Cảng Đà Nẵng, ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết, năm 2023, mặc dù nền kinh tế Việt Nam nói chung và của vùng thị trường Cảng Đà Nẵng nói riêng tiếp tục khó khăn nhưng tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị đều tăng 5% -7% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, tháng 1/2024, các chỉ tiêu về doanh thu, lượng hàng qua cảng đều tăng hơn 60% so với tháng 1 năm 2023. Đây là tín hiệu vui của những thị trường Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung Việt Nam đang hứa hẹn một năm mới thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm chúc Tết cán bộ, công nhân Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của cảng Đà Nẵng. Nhân dịp Xuân mới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; tập trung đề án chuyển đổi Cảng Tiên Sa trở thành tổ hợp du lịch cũng như chuẩn bị nguồn lực cho Cảng Liên Chiểu; tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, chủ động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, cảng Tiên Sa có đủ các điều kiện chuyển đổi mô hình tổ hợp du lịch. Khi đó, giá trị cảng Tiên Sa còn lớn hơn giá trị hiện nay. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cảng Đà Nẵng tích cực phối hợp cùng với các cơ quan của thành phố, Bộ Giao thông - Vận tải để triển khai tham gia tích cực vào dự án cảng Liên Chiểu.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Cảng Đà Nẵng

Theo ông Quảng: "Thành phố luôn quan tâm và chúng tôi đã có Nghị quyết của Ban Thường vụ về việc là quan tâm để tạo kiện cho cả Đà Nẵng để tham gia vào dự án này và chúng tôi cho rằng thương hiệu cảng Đà Nẵng vẫn phải được giữ nhân lực, con người và các điều kiện và các đồng chí đang có phải tiếp tục được phát huy xây dựng cảng Liên Chiểu. Đấy là quan điểm chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, hôm nay tôi xin thông tin chính thức để cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của công ty nắm được và hiểu rõ quan điểm của thành phố".

Dự án Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao

Thăm và chúc Tết Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng những thành tích về thu hút đầu tư trong năm qua của Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Năm 2023, đơn vị đã thu hút được 260 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên kế hoạch 200 triệu USD. Năm 2024, nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã làm việc với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, mở ra cơ hội lớn về thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chào mừng và lì xì đầu năm cho khách quốc tế đến Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, rất nhiều nhiệm vụ đặt ra đối với đơn vị trong năm 2024; Nhất là việc rà soát quỹ đất trong các Khu công nghiệp, kiên quyết thu hồi những dự án không đầu tư, dành quỹ đất cho đơn vị khác.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm và chúc Tết Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng

Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm cán bộ, công nhân Công ty Dệt may 29/3, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Nhà máy này thuộc Tập đoàn Foxlink International Investment Ltd. của Đài Loan (Trung Quốc) vừa đầu tư dự án nhà máy điện tử, có tổng vốn đầu tư lên đến 135 triệu USD, đạt suất đầu tư 11,8 triệu USD/ha, diện tích đất sử dụng 11,35 ha. Dự án Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao như: bút cảm ứng, tai nghe không dây, bộ pin, trạm sạc, mạch in điện tử.