Xếp hàng dưới mưa chờ mua hàng giảm giá

Từ khoảng 15h ngày 28/11, nhiều người dân đã có mặt tại Điện máy XANH chi nhánh Quang Trung, chờ đến 20h để mua các mặt hàng điện máy giảm giá trong chương trình Black Friday. Dù trời mưa, dòng người vẫn nối dài trước cửa hàng với hy vọng sở hữu sản phẩm giá rẻ.

Người dân xếp hàng chờ mua hàng giảm giá dù trời mưa.

Chương trình diễn ra từ ngày 27 đến 30/11, thời gian bán hàng kéo dài đến 2h sáng. Các mặt hàng như máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy lọc nước được đưa về mức giá khoảng 3 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm được giảm sâu khá hạn chế, mỗi nhóm hàng chỉ có khoảng 2 đến 5 sản phẩm.

Tại khu vực trưng bày, một mẫu máy lạnh Hisense mã AS-10TR4RLRCA00 được niêm yết giá 9,5 triệu đồng, giảm còn 3 triệu đồng. Khoản chênh lệch 6,5 triệu đồng dễ khiến người mua nghĩ rằng mình sẽ tiết kiệm được một số tiền đáng kể.

Tuy nhiên, khi đối chiếu cùng model tại một số cửa hàng khác, mức giá có sự chênh lệch. Điện máy Phan Hòa niêm yết sản phẩm này 5,5 triệu đồng, giảm còn 4,95 triệu đồng; Điện máy Hào Kiệt bán với giá 5,19 triệu đồng; trong khi Điện máy XANH công bố giá 7,69 triệu đồng tại TP.HCM. Như vậy, giá 3 triệu đồng tại chương trình vẫn thấp hơn các mức giá được khảo sát. Nhưng nếu so với mức 4,95 triệu đồng tại Điện máy Phan Hòa, khoản chênh lệch là 1,95 triệu đồng, thay vì 6,5 triệu đồng khi so với giá niêm yết tại sự kiện.

máy lạnh Hisense mã AS-10TR4RLRCA00 công ty TNHH thương mại điện tử LP chỉ rao bán 4,9 triệu đồng

Sự khác biệt này cho thấy mức giảm trên bảng quảng cáo chưa phản ánh đầy đủ số tiền người mua có thể tiết kiệm so với giá thị trường. Để đánh giá một sản phẩm có thực sự rẻ hay không, người tiêu dùng cần đối chiếu giá cùng model tại nhiều nơi.

Khi tâm lý săn hàng chi phối quyết định

Không chỉ mức giá, cách tổ chức chương trình khuyến mãi cũng có thể tác động đến quyết định mua sắm. Số lượng sản phẩm giới hạn, mức giảm được công bố nổi bật và cảnh nhiều người xếp hàng dễ tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi thấy một sản phẩm giảm từ 9,5 triệu đồng xuống còn 3 triệu đồng, người mua có thể tập trung vào khoản chênh lệch 6,5 triệu đồng mà ít chú ý đến giá bán thực tế ở nơi khác. Cảm giác săn được món hời vì thế có thể lấn át việc cân nhắc nhu cầu sử dụng và giá trị sản phẩm.

Phiếu số thứ tự xếp hàng mua hàng giảm giá.

Chương trình cũng thu hút những người mua hàng với mục đích bán lại. Qua trao đổi tại hiện trường, một số người cho biết họ tìm đến các mặt hàng giảm sâu để mua với giá thấp, sau đó bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên một số người cho biết đó chỉ là bánh vẽ để xả hàng tồn thực ra không phải món hời và bán lại cũng khó.

Giá rẻ, quyền lợi sau mua thế nào?

Theo thông tin nhân viên tư vấn tại chương trình, các sản phẩm thuộc nhóm giá sốc không được áp dụng chính sách đổi trả, nhưng vẫn được hãng hỗ trợ sửa chữa nếu phát sinh lỗi thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất. Một phụ nữ được nhóm phóng viên trao đổi tại cửa hàng cũng cho biết, khi sản phẩm được chuyển sang nhóm hàng giảm sốc, khách hàng sẽ không được hưởng chính sách bảo hành, đổi trả như thông thường mà chủ yếu được hãng hỗ trợ sửa chữa khi phát sinh lỗi.

“Sản phẩm điện tử mua mới mà phát hiện lỗi đã phải mang đi sửa chữa thì cũng đáng lo ngại”, anh A, một khách hàng, chia sẻ. Theo anh A, người mua cần tìm hiểu kỹ các điều kiện hậu mãi, nhất là với những sản phẩm điện tử, điện lạnh có thời gian sử dụng lâu dài.

Dòng người xếp hàng ngày đêm để mua món hời mùa Black Friday

Theo Luật sư Dương Lê Ước An Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa, điều kiện giao dịch và chính sách bảo hành. Việc không áp dụng đổi trả theo chương trình khuyến mãi không đồng nghĩa người mua mất quyền được bảo vệ khi sản phẩm có lỗi hoặc phát sinh trách nhiệm bảo hành theo quy định.

Với những sản phẩm được cho là đã lưu kho hơn một năm, người tiêu dùng càng cần quan tâm đến năm sản xuất, tình trạng hàng hóa và thời hạn bảo hành thực tế. Black Friday có thể mang đến cơ hội mua hàng với giá tốt. Tuy nhiên, một món hàng có thực sự hời hay không cần được đánh giá từ giá bán thực tế trên thị trường, chất lượng sản phẩm, nhu cầu sử dụng và các quyền lợi đi kèm, thay vì chỉ nhìn vào con số giảm giá trên bảng quảng cáo.