Vinfast ra mắt xe máy điện Kinet và Kyo - Nâng tầm trải nghiệm di chuyển xanh

Hướng đến định hình một phong cách di chuyển mới văn minh, đẳng cấp, Kinet và Kyo sở hữu thiết kế sành điệu, hiện đại, tối ưu cho người Việt và được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của xe máy điện VinFast hiện nay.

Bộ đôi VinFast Kyo và Kinet chính thức ra mắt khách hàng Việt ngày 20/7

VinFast Kinet là mẫu xe máy điện thể thao, mạnh mẽ, hướng tới những khách hàng đề cao trải nghiệm lái và khả năng vận hành.

Xe được thiết kế theo phong cách góc cạnh, cá tính với nhiều đường nét cắt xẻ ấn tượng. Phần đầu xe tạo điểm nhấn với cụm đèn sắc sảo, sử dụng bóng LED Projector. Kiểu dáng tổng thể của Kinet vạm vỡ, đậm chất thể thao. Với việc sử dụng vành xe 14 inch, bộ lốp trước 90/90-14 và lốp sau bản rộng 120/70-14, tổng thể Kinet tạo ấn tượng về sự chắc chắn, khỏe khoắn, khác biệt hoàn toàn so với hình dung về những mẫu xe máy điện truyền thống.

Kinet có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 2.021 x 713 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt và thuận tiện trong mọi không gian vận hành. Cốp chứa đồ dưới yên xe có dung tích 22 lít, cho phép người dùng để vừa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Về vận hành, Kinet sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 5.200W (công suất danh định 3.000W), cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây và tốc độ tối đa 90 km/h - mức hiệu năng thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc xe máy điện.

Khi lắp hai pin LFP 1,5 kWh, Kinet có thể di chuyển quãng đường tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy (điều kiện tiêu chuẩn).

Mang một phong cách thiết kế hoàn toàn khác, với điểm nhấn là những đường nét mềm mại, thanh lịch, VinFast Kyo hướng đến nhóm khách hàng đô thị hiện đại và sành điệu. Phần đầu xe tạo điểm nhấn bằng cụm đèn tròn cổ điển, sử dụng bóng LED Projector, kết hợp cùng logo chữ V mạ crôm bóng, tạo nên tổng thể chỉn chu, hài hòa và tinh tế.

Xe có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 1.999 x 694 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm, chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng cả pin chỉ khoảng 104 kg giúp xe nhẹ nhàng, dễ điều khiển và xoay trở trong phố đông, phù hợp với không gian đô thị và nhóm người dùng đề cao trải nghiệm sử dụng thoải mái, thuận tiện.

Hai xe có cốp chứa đồ rất rộng kể cả khi đã lắp đủ 2 pin

Kyo được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000W (công suất danh định 1.800W), tốc độ tối đa 64 km/h. Khi lắp 2 pin, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy (điều kiện tiêu chuẩn). Cốp xe có dung tích 21 lít đáp ứng thoải mái nhu cầu chứa đồ hàng ngày của người dùng đô thị.

Cả Kinet và Kyo đều được trang bị màn hình TFT, khóa thông minh Smart key. Với kết nối điện thoại thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, người dùng có thể định vị GPS, tìm xe từ xa, thiết lập vùng an toàn qua ứng dụng.

Về trang bị an toàn, cả hai xe đều được tích hợp phanh đĩa ở phía trước và phanh tang trống phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với tiêu chuẩn chống nước IP67, VinFast Kinet và Kyo có khả năng chịu được mực nước sâu 50 cm trong vòng tối đa 30 phút.

Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam chia sẻ: “Với Kinet và Kyo, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng những lựa chọn xe máy điện vừa hiện đại, thông minh, vừa giàu cảm xúc - từ tinh thần thể thao mạnh mẽ của Kinet đến phong cách đô thị tinh tế của Kyo. Chúng tôi tin rằng bộ đôi sản phẩm này sẽ tiếp tục khẳng định xe điện hoàn toàn có thể vượt trội cả về trải nghiệm lẫn phong cách, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hành trình chuyển đổi xanh của người Việt.”

Ông Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam phát biểu tại sự kiện ra mắt Kyo và Kinet

VinFast Kyo có giá niêm yết 30 triệu đồng (thuê pin) hoặc 35,3 triệu đồng (kèm pin), trong khi Kinet có giá 40 triệu đồng (thuê pin) hoặc 49,9 triệu đồng (kèm 2 pin). Ngoài lựa chọn đổi pin tại hệ thống tủ đổi pin công cộng, người dùng có thể chủ động tự sạc pin tại nhà hoặc tại trạm với bộ sạc đi kèm theo xe để tăng thêm sự tiện lợi và linh hoạt trong quá trình sử dụng.