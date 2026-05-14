Bờ biển Hà Tĩnh bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân

Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi triều cường hay bão lớn tràn qua, hàng chục ngàn khối đất lại bị cuốn trôi ra biển.

Biển xâm thực vào sát nhà người dân thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang

Ông Nguyễn Tiếng Dâng, người dân trú tại thôn Trung Tân, chia sẻ, qua theo dõi, trung bình mỗi năm biển lấn sâu vào khoảng 3-4m. Những năm bão lụt dữ dội, biển tiến sâu vào đến 5m.

Ông Nguyễn Tiếng Dâng, thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (ảnh CTV)

Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về kinh tế - xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương trì trệ.

Ông Nguyễn Tất Hà, thôn Trung Tân mong muốn, các cấp, các ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho bảo tố đỡ xâm lấn đất đai. Hiện nay, do không có kè và bến thuyền an toàn, chỉ cần gió cấp 4, cấp 5 là tàu thuyền đã phải kéo lên bờ nằm chờ, bà con không thể ra khơi, sinh kế hoàn toàn bế tắc.

Ông Nguyễn Tất Hà, thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang

Tình trạng sạt lở, biển xâm thực kéo dài hơn 2km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân - Trưởng thôn Trung Tân cho biết, những hộ dân ở gần biền sống trong cảnh lo âu. Ông bà ta nói rằng “an cư lập nghiệp”, nhưng ở đây không có an cư, khi biển càng ngày càng lấn vào. Thông qua các cuộc họp, người dân đã đề xuất rất nhiều; những đề xuất đó của người dân là rất chính đáng. Để đảm bảo đời sống cho người dân dọc tuyến biển Kỳ Khang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, đề nghị các cấp, các ngành, Đảng và Nhà nước phải có dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho người dân.

Ông Nguyễn Viết Xuân, Trưởng thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang

Biển xâm thực tại Kỳ Khang không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Để bảo vệ làng chài đã tồn tại bao đời nay, việc triển khai các dự án kè chắn sóng phù hợp và kịp thời là yếu tố then chốt.

Bờ biển thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang bị xâm thực

Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.