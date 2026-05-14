Bờ biển Hà Tĩnh bị xâm thực, đe dọa sinh kế người dân

Thứ Năm, 07:30, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều năm qua, tình trạng biển xâm thực tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh đã trở nên báo động, khiến diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, đời sống của hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh bấp bênh.

Dọc bờ biển thôn Trung Tân, những hàm ếch khổng lồ do sóng tạo ra đang ăn sâu vào đất liền. Theo phản ánh của người dân địa phương, do thiếu hệ thống kè chắn sóng kiên cố, mỗi khi triều cường hay bão lớn tràn qua, hàng chục ngàn khối đất lại bị cuốn trôi ra biển. 

Biển xâm thực vào sát nhà người dân thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang

Ông Nguyễn Tiếng Dâng, người dân trú tại thôn Trung Tân, chia sẻ, qua theo dõi, trung bình mỗi năm biển lấn sâu vào khoảng 3-4m. Những năm bão lụt dữ dội, biển tiến sâu vào đến 5m.

Ông Nguyễn Tiếng Dâng, thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (ảnh CTV)

Biển xâm thực không chỉ mất đi tư liệu sản xuất, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về kinh tế - xã hội. Nhiều hộ gia đình không dám đầu tư sửa chữa nhà cửa hay mở rộng cơ sở sản xuất, khiến kinh tế địa phương trì trệ. 

Ông Nguyễn Tất Hà, thôn Trung Tân mong muốn, các cấp, các ngành xây cái kè chắn sóng cho dân, cho bảo tố đỡ xâm lấn đất đai. Hiện nay, do không có kè và bến thuyền an toàn, chỉ cần gió cấp 4, cấp 5 là tàu thuyền đã phải kéo lên bờ nằm chờ, bà con không thể ra khơi, sinh kế hoàn toàn bế tắc.

Ông Nguyễn Tất Hà, thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang

Tình trạng sạt lở, biển xâm thực kéo dài hơn 2km dọc bờ biển và ngày càng dài rộng hơn, trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Đồng cảm với nỗi lo của bà con, ông Nguyễn Viết Xuân - Trưởng thôn Trung Tân cho biết, những hộ dân ở gần biền sống trong cảnh lo âu. Ông bà ta nói rằng “an cư lập nghiệp”, nhưng ở đây không có an cư, khi biển càng ngày càng lấn vào. Thông qua các cuộc họp, người dân đã đề xuất rất nhiều; những đề xuất đó của người dân là rất chính đáng. Để đảm bảo đời sống cho người dân dọc tuyến biển Kỳ Khang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, đề nghị các cấp, các ngành, Đảng và Nhà nước phải có dự án xây kè chắn sóng để bảo vệ cho người dân.

Ông Nguyễn Viết Xuân, Trưởng thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang

Biển xâm thực tại Kỳ Khang không còn là lời cảnh báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và môi trường sinh thái vùng ven biển. Để bảo vệ làng chài đã tồn tại bao đời nay, việc triển khai các dự án kè chắn sóng phù hợp và kịp thời là yếu tố then chốt.

Bờ biển thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang bị xâm thực

Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng lúc này không chỉ giúp giữ đất, giữ làng mà còn là điểm tựa để người dân yên tâm bám biển, giữ vững sinh kế trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu.

 

Trần Sỹ Đức-CTV Tiến Thành/VOV1
Biển xâm thực, người dân ở Ninh Thuận phập phồng lo sợ
VOV.VN - Sắp đến mùa mưa bão, hàng chục hộ dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận lại phải sống trong cảnh lo lắng bởi tình trạng sóng biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng, nhà cửa có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Biển xâm thực đe dọa tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân Ninh Thuận
VOV.VN - Ninh Thuận có hơn 100km bờ biển. Thời gian qua, tại những vùng biển xung yếu trên địa bàn tái diễn tình trạng sạt lở, biển xâm thực gây hư hỏng nhiều nhà dân và công trình. Khi mùa mưa bão về, người dân sinh sống khu vực bị ảnh hưởng lại bất an.

Kết thúc hội thảo về Biển Đông: 'Thu hẹp vùng biển xám' cần đối thoại và hợp tác
Việc chuyển đổi xanh và bền vững trong khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng, tài nguyên biển là xu hướng tất yếu...

