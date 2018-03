Bộ Công Thương cảnh báo việc người dân ồ ạt trồng chuối

Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương, giá chuối tăng cao thời gian qua có thể do diện tích trồng và sản lượng chuối của Trung Quốc giảm mạnh. Diện tích chuối của quốc gia này đã giảm từ 430.000 ha năm 2015 xuống 230.000 ha năm 2016. Sản lượng cũng giảm từ 12 triệu tấn (2015) xuống 9 triệu tấn (2016).

Bộ Công thương cảnh báo việc người dân ồ ạt chuyển sang trồng chuối. (Ảnh: KT).

Tuy nhiên, giá bán lẻ chuối tại Trung Quốc từ đầu năm 2018 không ổn định. Trong 2 tháng đầu năm, giá dao động 3-3,5 NDT/kg, sau Tết Âm lịch giảm khoảng 40%, còn khoảng từ 1,5-2,5 NDT/kg. Chuối nhập khẩu có giá bán lẻ cao hơn chuối nội địa.

Tại các tỉnh giáp biên giới Việt Nam như Quảng Tây, Vân Nam, giá chuối bán lẻ cũng biến động tương tự. Trước và sau Tết giá trên 4 NDT/kg. Đầu tháng 3, giá giảm 40-50%, còn hơn 2 NDT/kg, hiện nay tăng trở lại khoảng 4 NDT/kg.

Theo Bộ Công Thương, nguồn cung và giá chuối tại thị trường Trung Quốc thường diễn biến theo quy luật. Đầu năm giá thường cao do ảnh hưởng tiêu thụ của Tết Âm lịch. Đến giữa năm, giá sẽ ổn định và có thể tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ ổn định. Cuối năm, nguồn cung thiếu do thời tiết giá lạnh, giá lại tăng cao.

Vì thế, người dân cần cẩn trọng, không nên ồ ạt chuyển sang trồng chuối. Tránh để tiếp diễn tình trạng dư thừa, mất giá khi thương lái Trung Quốc giảm lượng thu mua tương tự như các loại nông sản trong thời gian vừa qua.

Nếu như năm ngoái giá chuối chỉ ở mức 1.000 đồng/kg, bán không ai mua thì năm nay mức giá đã tăng cao kỷ lục lên tới 14.000 - 18.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, thời điểm này nhiều hộ dân đang phải gom chuối xuất khẩu vì nguồn cung thiếu hụt, nhân cơ hội này nhiều thương lái đẩy giá để thu gom cho đủ chuyến. Vì vậy, giá chuối có lúc chạm ngưỡng tới 18.000 đồng/kg.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có khoảng 7.000 ha diện tích trồng chuối, trong đó diện tích trồng chuối già hương chiếm khoảng 45%, chủ yếu xuất sang Trung Quốc.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thời điểm này năm ngoái, giá chuối cấy mô chỉ ở mức 1.000 - 2.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm chuối chín rụng đầy vườn, bán không ai mua. Tuy nhiên, năm nay, giá chuối cấy mô bán tại vườn liên tục tăng, ban đầu từ 10.000 - 14.000 đồng/kg và đến thời điểm này đã chạm mức 15.000 - 17.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hưng Yên, giá chuối năm nay cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thu mua là 8.000 -10.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán lẻ ở các chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh, giá chuối cũng tăng mạnh, từ 5.000 - 15.000 đồng/nải.

Hiện, ở một số vùng, người dân bắt đầu ồ ạt chuyển sang trồng chuối, nguy cơ dư thừa tương tự các loại nông sản khác hoàn toàn có thể xảy ra./.