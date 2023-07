Bộ Công Thương nói gì về nguy cơ thiếu điện?

Ngành than đảm bảo cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện

VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than ở mức cao, phấn đấu trong năm 2023 sẽ cung ứng đủ 39,7 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện.