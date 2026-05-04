Bộ Tài chính nêu giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Theo ông Cận, ngay từ đầu năm, thế giới đã biến động rất phức tạp và khó lường. Đặc biệt, từ cuối tháng 2, khi xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Giá xăng dầu cũng như nguyên liệu đầu vào trên thế giới có sự điều chỉnh rất mạnh. Tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo chậm lại và lạm phát cũng như nợ công toàn cầu có xu hướng tăng. Nhiều nền kinh tế lớn duy trì hoặc thắt chặt, thận trọng trong chính sách tiền tệ, đồng thời tiếp tục mở rộng tài phán để hỗ trợ cho tăng trưởng.

Ông Cận cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, để bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong thời gian tới, cần tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đều có những nghị quyết, văn bản chỉ đạo rất sát sao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nêu các nhóm giải pháp cụ thể: Thứ nhất, chúng ta phải quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, cũng như Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất vừa rồi và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ… cùng một số văn bản chỉ đạo của Chính phủ, xem đây là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế, xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030.

Thứ hai là tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó tập trung một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như sau: Điều hành chủ động linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, cũng như các chính sách vĩ mô khác; Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới; Các cấp, các ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát tình hình để có các giải pháp phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trước các biến động bất lợi từ bên ngoài, giữ vững an toàn tài chính quốc gia và cương quyết không để xảy ra biến động kinh tế.

Thứ ba là nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng các thành quả của sự phát triển. Trong đó đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu và nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

"Một vấn đề nữa là triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đóng góp của TFP thông qua phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cũng như nâng cao trình độ của nguồn nhân lực. Hoàn thiện thể chế kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế, xã hội trong phân bổ quản lý và sử dụng mọi nguồn lực", ông Cận nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, cần tập trung cải thiện chỉ số ICOR thông qua đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, trong đó vốn đầu tư công là vốn mồi dẫn dắt các nguồn vốn đầu tư tư nhân khác. Đây là một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Chính phủ đã có chỉ đạo trong thời gian vừa qua và định hướng trong nhiệm kỳ tới.