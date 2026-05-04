Bộ Tài chính nêu giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Thứ Hai, 21:16, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin các giải pháp cụ thể cũng như đột phá để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô cũng như kiểm soát lạm phát, đặc biệt là bảo đảm cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng.

Theo ông Cận, ngay từ đầu năm, thế giới đã biến động rất phức tạp và khó lường. Đặc biệt, từ cuối tháng 2, khi xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Giá xăng dầu cũng như nguyên liệu đầu vào trên thế giới có sự điều chỉnh rất mạnh. Tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo chậm lại và lạm phát cũng như nợ công toàn cầu có xu hướng tăng. Nhiều nền kinh tế lớn duy trì hoặc thắt chặt, thận trọng trong chính sách tiền tệ, đồng thời tiếp tục mở rộng tài phán để hỗ trợ cho tăng trưởng.

bo tai chinh neu giai phap giu vung on dinh kinh te vi mo hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trả lời câu hỏi của báo chí. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ông Cận cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, để bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong thời gian tới, cần tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đều có những nghị quyết, văn bản chỉ đạo rất sát sao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nêu các nhóm giải pháp cụ thể: Thứ nhất, chúng ta phải quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, cũng như Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất vừa rồi và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ… cùng một số văn bản chỉ đạo của Chính phủ, xem đây là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế, xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030.

Thứ hai là tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó tập trung một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như sau: Điều hành chủ động linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, cũng như các chính sách vĩ mô khác; Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới; Các cấp, các ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát tình hình để có các giải pháp phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trước các biến động bất lợi từ bên ngoài, giữ vững an toàn tài chính quốc gia và cương quyết không để xảy ra biến động kinh tế.

Thứ ba là nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng các thành quả của sự phát triển. Trong đó đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu và nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

"Một vấn đề nữa là triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đóng góp của TFP thông qua phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cũng như nâng cao trình độ của nguồn nhân lực. Hoàn thiện thể chế kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế, xã hội trong phân bổ quản lý và sử dụng mọi nguồn lực", ông Cận nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, cần tập trung cải thiện chỉ số ICOR thông qua đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, trong đó vốn đầu tư công là vốn mồi dẫn dắt các nguồn vốn đầu tư tư nhân khác. Đây là một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Chính phủ đã có chỉ đạo trong thời gian vừa qua và định hướng trong nhiệm kỳ tới.

Lê Hoàng/VOV.VN
Tag: kinh tế kinh tế vĩ mô Bộ Tài chính áp lực tăng trưởng 2026 Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận
Lãi suất cho vay chạm ngưỡng 10%/năm: Phương án ổn định kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt lạm phát và biến động tỷ giá, thị trường tài chính Việt Nam ghi nhận bước ngoặt sau Covid-19 khi lãi suất huy động cao nhất chạm gần 10%/năm. Điều này tác động đến đời sống một bộ phận người dân, song cũng là giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều bất ổn.

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt lạm phát và biến động tỷ giá, thị trường tài chính Việt Nam ghi nhận bước ngoặt sau Covid-19 khi lãi suất huy động cao nhất chạm gần 10%/năm. Điều này tác động đến đời sống một bộ phận người dân, song cũng là giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều bất ổn.

Tăng lãi suất 2026: Cú "thắng gấp" để bảo vệ cỗ xe kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Động thái các ngân hàng tăng lãi suất đầu năm 2026 không phải là một sự thay đổi định hướng dài hạn, mà là một động thái "thắng gấp có kiểm soát". Đây là phản ứng cần thiết để đưa thị trường phản ánh đúng giá vốn thực sau nhiều năm lãi suất thấp, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống trước những áp lực mới.

VOV.VN - Động thái các ngân hàng tăng lãi suất đầu năm 2026 không phải là một sự thay đổi định hướng dài hạn, mà là một động thái "thắng gấp có kiểm soát". Đây là phản ứng cần thiết để đưa thị trường phản ánh đúng giá vốn thực sau nhiều năm lãi suất thấp, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống trước những áp lực mới.

Kinh tế đầu năm 2026 khởi sắc, các chỉ số vĩ mô đồng loạt tăng

VOV.VN - Kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi các chỉ số vĩ mô chủ chốt đồng loạt tăng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 40% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tăng 11,3%, sản xuất nông nghiệp và khu vực dịch vụ duy trì đà tăng tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng.

VOV.VN - Kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi các chỉ số vĩ mô chủ chốt đồng loạt tăng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 40% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tăng 11,3%, sản xuất nông nghiệp và khu vực dịch vụ duy trì đà tăng tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng.

