中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Minh bạch tài chính giúp hộ kinh doanh quản lý tốt doanh thu và phát triển bền vững

Thứ Sáu, 22:21, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội thảo “Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh” diễn ra vào chiều 17/4, do báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng Thuế TP.HCM tổ chức, thu hút gần 400 hộ kinh doanh tham gia.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM, cho biết quá trình chuyển đổi sang quản lý thuế điện tử đang gặp nhiều trở ngại, nhất là tiểu thương tại chợ truyền thống.

Nhiều tiểu thương lớn tuổi, chưa quen với việc sử dụng các thiết bị và ứng dụng số; không thể thực hiện thao tác kê khai ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch do buôn bán liên tục, không có thời gian thao tác trên hệ thống. Việc ghi chép vì vậy thường phải thực hiện bổ sung sau, dễ dẫn đến sai sót, thiếu chính xác hoặc không đồng nhất giữa thực tế và sổ sách.

Hộ kinh doanh dự hội thảo. Ảnh: BTC

Tại hội thảo, nhiều hộ kinh doanh nêu ra những vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể hơn như: kê khai thuế bán hàng online, xác định những chi phí được trừ khi tính thuế, cách khắc phục khi xuất hóa đơn sai, cách xử lý khi kê khai thuế không đúng nhóm do doanh thu cả năm vượt dự tính...

Nhiều hộ kinh doanh cũng nêu vướng mắc về quy định có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được xuất hóa đơn, nhưng ngay trong chiều 17/4, Cục Thuế đã phát đi thông báo không hạn chế các nhu cầu xuất hóa đơn của hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Hữu Đức ở phường Bảy Hiền (phường 10, quận Tân Bình cũ) kinh doanh linh kiện máy móc ngành dệt, may cho biết, doanh thu năm 2025 là 3 tỷ đồng nhưng năm nay ngành dệt may khó khăn nên doanh thu đang giảm.

Tuy nhiên, nếu ông kê khai doanh thu thuộc nhóm dưới 3 tỷ đồng/năm mà đến gần cuối năm doanh thu tăng vọt lên hơn 3 tỷ thì không biết sẽ xử lý thế nào, lo sẽ bị xử phạt. Ông đối thoại với cán bộ thuế và được giải thích rõ ràng.

“Nếu kê khai thuế doanh thu dưới 3 tỷ thì tôi chỉ tính thuế doanh thu nhân phần trăm, thuế giá trị gia tăng là xong. Tôi lo nếu khai như vậy tổng kết năm doanh thu vượt thì ngại bị phạt, nhưng đến đây được cán bộ giải thích nếu vượt mức này qua năm mới tôi sẽ chuyển cách kê khai thuế mới”, ông Đức nói.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: BTC

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho rằng, việc minh bạch tài chính không chỉ giúp hộ kinh doanh quản lý tốt hơn doanh thu, chi phí và lợi nhuận, mà còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Khi có hồ sơ tài chính minh bạch, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đây là yếu tố quan trọng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.

“Ngành thuế đã khảo sát đánh giá từng nhóm giải pháp. Chúng tôi tổ chức các buổi làm việc trực tiếp đi từng khu vực hộ kinh doanh, khu chợ, trung tâm thương mại, tất cả vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi cùng các nhà cung cấp giải pháp, đại lý thuế, đại lý kế toán giải quyết cụ thể từng vướng mắc, vướng mắc tới đâu giải quyết kịp thời tới đó… Tất cả những vướng mắc đó, được biên tập lại thành cẩm nang và qua các phương tiện truyền thông sẽ chuyển đến các hộ kinh doanh”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Chuyên gia giải đáp nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Ngày 14/4, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức trực tuyến với chủ đề “Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế về kê khai thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi mô hình kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM Cục thuế hộ kinh doanh dòng tiền kê khai thuế hóa đơn điện tử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kê khai thuế dễ dàng – Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng
VOV.VN - Trong bối cảnh chính sách thuế ngày càng được chuẩn hóa và minh bạch hóa, hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực.

Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử

VOV.VN - Trước thông tin một số cơ quan thuế địa phương thông báo hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế khẳng định, nhóm này không thuộc diện bắt buộc nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu và đang dùng hợp pháp.

Xử phạt 2 doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai thuế ở Đồng Nai

VOV.VN - Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên địa bàn do chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp