Minh bạch tài chính giúp hộ kinh doanh quản lý tốt doanh thu và phát triển bền vững

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM, cho biết quá trình chuyển đổi sang quản lý thuế điện tử đang gặp nhiều trở ngại, nhất là tiểu thương tại chợ truyền thống.

Nhiều tiểu thương lớn tuổi, chưa quen với việc sử dụng các thiết bị và ứng dụng số; không thể thực hiện thao tác kê khai ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch do buôn bán liên tục, không có thời gian thao tác trên hệ thống. Việc ghi chép vì vậy thường phải thực hiện bổ sung sau, dễ dẫn đến sai sót, thiếu chính xác hoặc không đồng nhất giữa thực tế và sổ sách.

Tại hội thảo, nhiều hộ kinh doanh nêu ra những vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể hơn như: kê khai thuế bán hàng online, xác định những chi phí được trừ khi tính thuế, cách khắc phục khi xuất hóa đơn sai, cách xử lý khi kê khai thuế không đúng nhóm do doanh thu cả năm vượt dự tính...

Nhiều hộ kinh doanh cũng nêu vướng mắc về quy định có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được xuất hóa đơn, nhưng ngay trong chiều 17/4, Cục Thuế đã phát đi thông báo không hạn chế các nhu cầu xuất hóa đơn của hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Hữu Đức ở phường Bảy Hiền (phường 10, quận Tân Bình cũ) kinh doanh linh kiện máy móc ngành dệt, may cho biết, doanh thu năm 2025 là 3 tỷ đồng nhưng năm nay ngành dệt may khó khăn nên doanh thu đang giảm.

Tuy nhiên, nếu ông kê khai doanh thu thuộc nhóm dưới 3 tỷ đồng/năm mà đến gần cuối năm doanh thu tăng vọt lên hơn 3 tỷ thì không biết sẽ xử lý thế nào, lo sẽ bị xử phạt. Ông đối thoại với cán bộ thuế và được giải thích rõ ràng.

“Nếu kê khai thuế doanh thu dưới 3 tỷ thì tôi chỉ tính thuế doanh thu nhân phần trăm, thuế giá trị gia tăng là xong. Tôi lo nếu khai như vậy tổng kết năm doanh thu vượt thì ngại bị phạt, nhưng đến đây được cán bộ giải thích nếu vượt mức này qua năm mới tôi sẽ chuyển cách kê khai thuế mới”, ông Đức nói.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho rằng, việc minh bạch tài chính không chỉ giúp hộ kinh doanh quản lý tốt hơn doanh thu, chi phí và lợi nhuận, mà còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Khi có hồ sơ tài chính minh bạch, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đây là yếu tố quan trọng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.

“Ngành thuế đã khảo sát đánh giá từng nhóm giải pháp. Chúng tôi tổ chức các buổi làm việc trực tiếp đi từng khu vực hộ kinh doanh, khu chợ, trung tâm thương mại, tất cả vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi cùng các nhà cung cấp giải pháp, đại lý thuế, đại lý kế toán giải quyết cụ thể từng vướng mắc, vướng mắc tới đâu giải quyết kịp thời tới đó… Tất cả những vướng mắc đó, được biên tập lại thành cẩm nang và qua các phương tiện truyền thông sẽ chuyển đến các hộ kinh doanh”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.