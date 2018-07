Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế tăng cường chống gian lận thuế

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra hôm nay 20/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, ngành thuế cần có bước chuyển biến tích cực trong việc giải quyết nợ đọng về thuế.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, xử lý nợ đọng thuế phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan quản lý thuế. Theo đó, các Cục thuế cần phải có đề án về xử lý nợ đọng thuế, đồng thời cần có đăng ký với Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính về mức độ triển khai xử lý nợ đọng thuế.

Tổng nợ thuế của cả nước đã chạm ngưỡng trên 80.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Đồng thời, từ nay đến cuối năm, ngành thuế phải triển khai quyết liệt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; trong đó, ngành thuế thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm và các mặt hàng nhạy cảm.

6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Thuế đã thu ước đạt hơn 531.000 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán. Tuy nhiên, xét về cơ cấu, vẫn còn một số khoản thu có tỷ lệ thấp, chưa đạt mức 50% dự toán, nhất là các khoản thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, vẫn còn 19 tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu dưới 50% dự toán.

“Ngành Thuế cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tập trung các nguồn thu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần phấn đấu mỗi ngày làm việc phải thu được khoảng 4.000 tỷ đồng để hoàn thành dự toán của ngân sách Trung ương cũng như ngân sách địa phương. Đây là nhiệm vụ nặng nề nên ngành Thuế phải triển khai quyết liệt, đôn đốc thu nộp ngay từ bây giờ chứ không để đến cuối năm”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu.

Về công tác giải quyết nợ đọng thuế, Thứ trưởng yêu cầu ngành Thuế phải tích cực giải quyết số nợ đọng thuế. Hiện nay, số nợ đọng tuyệt đối và số nợ tương đối tăng nên việc giải quyết nợ đọng là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan Thuế. Các cục Thuế cần có đề án xử lý nợ đọng thuế, thống nhất với lãnh đạo cấp uỷ ở địa phương thông qua để từ đó triển khai thực hiện. Tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2018 là 80.134 tỷ đồng, tăng 6.990 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, tiền thuế nợ (có khả năng thu) đến 90 ngày và trên 90 ngày là 46.143 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2017; tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 33.992 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2017.

Ông Trần Xuân Hà cũng đề nghị Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung đẩy mạnh kế hoạch thanh tra kiểm tra, phấn đấu tối thiểu 18% doanh nghiệp đang hoạt động được thanh tra kiểm tra theo kế hoạch. Phối hợp với quản lý thị trường, công an để chống gian lận về thuế.

“Ngành Thuế phải tập trung rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt là các quy trình nghiệp vụ để một mặt giải quyết khó khăn vướng mắc ở các địa phương cũng như tạo điều kiện hỗ trợ cho người nộp thuế, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Để giải quyết việc này, theo Thứ trưởng cần đi từ Luật Quản lý thuế. Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế cần tập trung xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi, trình Chính phủ sớm trong tháng 8 để đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội trong tháng 10.

"Tổng cục Thuế phải nghiên cứu thấu đáo để có chỉnh sửa toàn diện những vấn đề như: Quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế cũng như cơ quan quản lý thuế, công tác kê khai, hành thu, cưỡng chế thuế, thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thuế… Phải có nhiều cuộc hội thảo để hoàn thiện văn bản Luật này trên tinh thần có khả năng thực thi cao, minh bạch, rõ ràng, phòng chống những biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý thuế”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chỉ rõ./.

