Bố trí tạm hộ buôn bán vỉa hè vào khu đất trống để tránh đứt gãy sinh kế

Ngày 13/5, HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức “Diễn đàn Lắng nghe dân nói”, chuyên đề “Bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường”.

Lãnh đạo phường Hải Châu cho biết, địa phương đang rà soát, sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho các hộ buôn bán vỉa hè có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục kinh doanh, qua đó hạn chế tình trạng đứt gãy sinh kế khi thực hiện chủ trương lập lại trật tự đô thị.

Tại diễn đàn, đa số cử tri và người dân phường Hải Châu, địa bàn trung tâm của thành phố Đà Nẵng, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương lập lại trật tự vỉa hè theo Chỉ thị số 14 của Thành ủy và Kế hoạch số 109 của UBND thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống của một bộ phận người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, sinh kế chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh nhỏ trên vỉa hè.

Chủ trì diễn đàn Lắng nghe dân nói

Cử tri mong muốn, chính quyền địa phương có cách làm phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu lập lại trật tự đô thị với việc ổn định đời sống, sinh kế của người dân; đồng thời cần tính đến đặc thù của từng tuyến đường, từng khu vực. Nếu thực hiện thiếu linh hoạt, một số hộ buôn bán nhỏ có thể đứng trước nguy cơ tái nghèo.

Ông Nguyễn Văn Huề, người dân trong phường đề nghị: "Chúng ta lập lại trật tự đô thị là đúng, nhưng khi siết chặt quản lý thì cũng cần mở ra sinh kế phù hợp cho người dân. Mong lãnh đạo phường quan tâm hơn đến đời sống của bà con lao động tự do, người nghèo mưu sinh bằng buôn bán nhỏ lẻ. Khi xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè nên nghiên cứu tổ chức tuyến phố ăn vặt, chợ đêm, hoặc khu bán hàng tập trung với mức phí thấp để hỗ trợ người lao động nghèo”.

Cử tri kiến nghị tại diễn đàn

Trả lời kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, việc lập lại trật tự vỉa hè đã được thành phố triển khai nhiều lần. Trước đây, thành phố từng tổ chức sơn, kẻ vạch trên một số tuyến đường, cho phép người dân buôn bán trong phạm vi nhất định trên vỉa hè; riêng một số tuyến đường thường xuyên có du khách qua lại thì không được buôn bán. Tuy nhiên, khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực, việc sử dụng vỉa hè để buôn bán không còn được cho phép.

Thực hiện Chỉ thị số 14 của Thành ủy và Kế hoạch số 109 của UBND thành phố Đà Nẵng về lập lại trật tự vỉa hè, phường Hải Châu đã thống kê gần 6.000 hộ kinh doanh có mặt bằng cố định ở mặt tiền đường và khoảng 600 hộ kinh doanh không có mặt bằng cố định, phụ thuộc hoàn toàn vào vỉa hè. Trong số này, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chính dựa vào hoạt động buôn bán nhỏ trên vỉa hè.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu cho biết, địa phương xác định phải có cách làm linh hoạt, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị và công tác an sinh xã hội. Đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn, sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào buôn bán vỉa hè, phường sẽ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề; đồng thời sử dụng một số lô đất trống để bố trí tạm cho người dân tiếp tục buôn bán, tránh đứt gãy sinh kế.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu phát biểu tại diễn đàn

Cùng với đó, phường Hải Châu kêu gọi các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông, ưu tiên tạo việc làm cho những hộ bị ảnh hưởng. Thời gian qua, địa phương chủ yếu tập trung tuyên truyền, vận động, sắp xếp lại trật tự vỉa hè. Hiện nay, phường chuyển sang giai đoạn hai là kiểm tra, xử lý vi phạm. Tinh thần chung là kiên trì tuyên truyền nhưng cũng kiên quyết xử lý. Những trường hợp đã được vận động nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành sẽ bị xử phạt theo quy định. UBND phường cũng đang khảo sát các khu vực để lắp đặt camera, phục vụ giám sát trật tự vỉa hè và làm căn cứ xử lý vi phạm.

Theo bà Cao Thị Huyền Trân, thời gian tới, phường Hải Châu sẽ kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng xem xét cấm dừng, cấm đỗ ô tô tại một số tuyến đường nhỏ, khu vực có mật độ giao thông cao, đường kiệt, hẻm, nhằm bảo đảm trật tự giao thông và việc đi lại của người dân. Địa phương cũng đã khảo sát các lô đất trống, đề xuất thành phố cho phép sử dụng làm bãi đỗ xe tạm:

“Các lô đất trống chưa sử dụng, địa phương kiến nghị cho phép dọn dẹp vệ sinh, người dân để xe vào đó. Hiện nay, thành phố đang có chủ trương rà soát những lô đất trống, trụ sở công và đưa ra đấu giá trong một khoảng thời gian ngắn để phục vụ mục đích là bãi đỗ xe chính. Hiện nay thành phố cũng đang làm đối với một số khu đất trên địa bàn phường Hải Châu”, bà Trân cho biết.

Lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự vỉa hè.

Thực tế cho thấy, việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè là cần thiết và hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cách làm không nên cứng nhắc, mà cần tính đến yếu tố nhân văn, đời sống của người lao động và sinh kế của các hộ buôn bán nhỏ. Gốc rễ của vấn đề là nhu cầu mưu sinh của người dân và việc thiếu không gian thay thế phù hợp. Kinh nghiệm của nhiều đô thị trên thế giới cho thấy, cách tiếp cận hiện nay đã chuyển dần từ tư duy “cấm đoán” sang “quản lý linh hoạt” đối với kinh tế vỉa hè. Đáng ghi nhận là hiện nay, nhiều địa phương ở Đà Nẵng đang tiếp cận việc lập lại trật tự vỉa hè theo hướng hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị và ổn định sinh kế cho người dân.