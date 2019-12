Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng gặp mặt các CEO hàng đầu Australia

Hôm nay (2/12), ngay sau Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam Australia, đoàn công tác của Việt Nam bao gồm Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng với Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có cuộc tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Australia.



Triển khai những nội dung mà Việt Nam và Australia vừa thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam - Australia hôm 29/11 vừa qua, hôm nay Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh và Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam cùng đoàn công tác Việt Nam đã gặp mặt lãnh đạo 13 công ty hàng đầu của Australia để giới thiệu môi trường đầu tư của Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Australia rất quan tâm tới chính sách đầu tư của Việt Nam cũng như cơ hội mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại với Việt Nam.

Tại cuộc tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã giới thiệu tóm tắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam trong đó nhấn mạnh môi trường chính trị ổn định đang tạo giúp nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao và liên tục, đạt bình quân 6,74% trong giai đoạn 1986 - 2018. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là có độ mở hàng đầu khu vực.

Việt Nam hiện là thành viên của nhiều Hiệp định thương mại tự do đa phương, trong đó có những Hiệp định quan trọng mà Australia cũng là thành viên như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia và New Zealand. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang phát triển tốt đẹp, doanh nghiệp hai nước cần tận dụng những lợi thế này để gia tăng quan hệ thương mại và đầu tư.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Australia như Tổng giám điều hành Bưu điện Australia Post Christine Holgate, Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty Blackmore Aaron Canning... Trong đó có 3 tỷ phú là ông Lindsay Fox, Chủ tịch tập đoàn Linfox; Jack Cowin, Chủ tịch Tập đoàn Dominos Pizza và ông Iwan Sunito, Chủ tịch, Tổng giám điều hành Tập đoàn Crown.

Là người có kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam và có hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn tại Australia, tỷ phú Lindsay Fox chia sẻ doanh nghiệp của ông đang hợp tác thuận lợi với các đối tác Việt Nam: “Chính phủ Việt Nam nỗ lực hỗ trợ để mọi việc tiến triển thuận lợi và họ thực hiện mọi trách nhiệm của mình. Tôi chưa gặp phải bất kỳ vấn đề nào kể từ khi đầu tư vào Việt Nam. Trong 65 năm quản lý công ty với 38.000 nhân viên, trong đó có cả các nhân viên Việt Nam. Tôi nhìn thấy sự chính trực, sự cam kết mạnh mẽ và đây là những điều rất tốt với Việt Nam.”

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các doanh nghiệp Australia cũng đã đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài cùng các thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp Sun Rice hiện đang làm ăn tại Việt Nam cũng đã nhân cơ hội này cũng bày tỏ mong muốn được mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp như Tập đoàn Crown chuyên đầu tư vào các bất động sản cao cấp và giải trí đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và rất muốn được kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam để nắm bắt cơ hội tại thị trường sôi động này.

Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào 3/2018 đang là nền tảng vững chắc cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai bên. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, hiện nay, các doanh nghiệp Australia đã đầu tư vào Việt Nam gần 2 tỷ USD với 477 dự án, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; nông, lâm, thủy sản; khai khoáng, dịch vụ, giáo dục.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đầu tư 64 dự án tại Australia với nguồn vốn lên tới 396 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều cũng đang trên đà phát triển thuận lợi. Năm 2018, kim ngạch song phương đạt 7,7 tỷ USD, tăng 19% so với 2017. Riêng trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt gần 6,7 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Australia còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. CPTPP sẽ có hiệu lực vào năm 2020 và việc Việt Nam vừa ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu, khu vực mà Australia mới bắt đầu đàm phán, nếu các doanh nghiệp hai nước nắm bắt được những cơ hội này thì sẽ sớm tăng gấp đôi tổng giá trị đầu tư cũng như nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD như kế hoạch mà Chính phủ hai nước đặt ra./.