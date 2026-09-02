Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông

Ngày 2/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố Vladivostok (Liên bang Nga), trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN. Tham dự đối thoại có ông Sergey Katyrin, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga, các quan chức và cộng đồng doanh nghiệp Nga và các nước ASEAN.

Đối thoại kinh doanh Nga – ASEAN

Phát biểu tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga – ASEAN, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn quan hệ Nga - ASEAN trở nên thực chất hơn, cân bằng hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp và người dân hai bên. Điều quan trọng nhất là biến Kế hoạch hành động Nga - ASEAN 2026-2030 thành những dự án cụ thể, có địa chỉ, có đối tác và có thể đo lường kết quả. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và ASEAN là không gian hợp tác chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phát huy hơn nữa vai trò cầu nối kinh tế giữa Nga với ASEAN và giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) với Đông Nam Á, cùng Nga và các nước ASEAN tạo dựng những động lực hợp tác mới vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực.

Đối thoại kinh doanh Nga – ASEAN

Trong quan hệ Nga - ASEAN, Việt Nam có vị trí đặc biệt: kim ngạch thương mại với Nga đạt khoảng 4,8 tỷ USD năm 2025, tương đương khoảng 1/4 thương mại Nga - ASEAN; đồng thời là nước ASEAN đầu tiên ký FTA với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Với mạng lưới FTA rộng lớn, Việt Nam có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường ASEAN và các thị trường quốc tế, trong khi vùng Viễn Đông của Nga có thể mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN tiếp cận thị trường Nga và không gian kinh tế Á - Âu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga – ASEAN

Thông tin tại phiên Đối thoại, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn.

Để thực hiện mục tiêu đó, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kinh tế tư nhân; đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng chiến lược và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Năm 2025, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt 930 tỷ USD.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực, là điểm đến của nhiều tập đoàn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics và dịch vụ./.