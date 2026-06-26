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Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: Mở không gian cho kinh tế tư nhân

Thứ Sáu, 20:22, 26/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (26/6), Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 diễn ra vòng địa phương tại Đắk Lắk. Không chỉ bàn về cải cách thể chế, diễn đàn còn tập trung tìm lời giải cho những điểm nghẽn đang cản trở khu vực kinh tế tư nhân phát triển, từ thủ tục hành chính, đất đai đến chuyển đổi số và nguồn nhân lực.

Diễn đàn là kênh đối thoại thường niên giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp nhằm ghi nhận những vướng mắc từ thực tiễn và hoàn thiện chính sách.

Năm nay, diễn đàn chuyển trọng tâm từ tháo gỡ khó khăn sang đồng kiến tạo chính sách, bám sát các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, với 34 diễn đàn địa phương cùng diễn đàn cấp cao đối thoại với Chính phủ, mục tiêu là tập hợp đầy đủ các kiến nghị từ cơ sở để giải quyết theo từng cấp thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

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Diễn đàn kinh tế tư nhân vòng địa phương tại Đắk Lắk thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia về kinh tế.

“Mỗi tỉnh thành thì chúng tôi đều cùng với các chuyên gia, nhà khoa học cùng với tỉnh sẽ phân tích, tập hợp để chia sẻ thông tin; lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và tổng hợp kiến nghị gửi đến tỉnh. Còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ban, ngành Trung ương và Chính phủ thì chúng tôi sẽ tổng hợp đưa vào kiến nghị để giúp cho cộng đồng dân doanh nhân doanh nghiệp phát triển tốt nhất trong thời kỳ mới”, ông Đặng Hồng Anh nói.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều vấn đề đang đặt ra đối với Đắk Lắk như hoàn thiện môi trường đầu tư để huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch tỉnh; phát triển trung tâm điều phối chuỗi giá trị nông nghiệp trên nền tảng dữ liệu; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

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Những ý kiến của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia trao đổi, làm rõ ngay tại diễn đàn.

Phần đối thoại mở dành nhiều thời gian để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia về 4 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai và nguồn vốn, chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo, cùng giải pháp phát triển thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong đó, tiếp cận quỹ đất và thủ tục đầu tư là nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Theo ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, sau sáp nhập, địa phương có dư địa phát triển lớn hơn nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khi tiếp cận quỹ đất do cơ chế chưa hoàn thiện.

“Các doanh nghiệp hiện giờ có một số dự án đang cần mặt bằng. Sau khi sáp nhập giữa hai tỉnh thì quỹ đất còn nhiều nhưng hiện nay chưa có cơ chế phù hợp giúp doanh nghiệp tiếp cận để có thể sử quỹ quỹ đất từ mặt bằng đó. Cho nên là cũng đang chờ Chính phủ, trung ương có những chính sách mới để hỗ trợ các doanh nghiệp”, ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy cho biết.

Những ý kiến của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia trao đổi, làm rõ ngay tại diễn đàn. Các nội dung vượt thẩm quyền địa phương được Ban tổ chức tổng hợp để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ xem xét, giải quyết.

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UBND tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển đội ngũ doanh nhân.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, sau sáp nhập, tỉnh đang định hình không gian phát triển mới với 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 153 triệu đồng.

“Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là đội ngũ doanh nghiệp trẻ cùng đồng hành với tỉnh. Đắk Lắk hiện nay không chỉ có nông sản tốt, vùng nguyên liệu lớn, bản sắc văn hóa riêng, mà đã có không gian phát triển mới, rộng. Để đi xa hơn, đi bền vĩnh hơn, chúng ta cần có thêm công nghệ quản trị tiêu chuẩn, nguồn vốn và sự dấn thân của các doanh nghiệp đầu tàu để tạo ra sức bật phát triển mới”, ông Đỗ Hữu Huy nói.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển đội ngũ doanh nhân trên địa bàn.

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Đắk Lắk lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tư nhân

VOV.VN - Đắk Lắk tổ chức đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tiếp nhận 101 kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và hiện thực hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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