Cà Mau ban hành quy định về khung giá rừng

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với rừng tự nhiên và rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân; đồng thời khuyến khích áp dụng đối với rừng sản xuất là rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, khung giá rừng là căn cứ để định giá rừng trong các trường hợp Nhà nước giao rừng có thu tiền sử dụng rừng, cho thuê rừng, đấu giá quyền sử dụng rừng; xác định giá trị rừng khi thu hồi, thanh lý rừng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thực hiện thoái vốn nhà nước.

Tỉnh Cà Mau có hơn 90.000 ha rừng ngập mặn

Khung giá rừng cũng được sử dụng để tính giá trị bồi thường thiệt hại về rừng; xác định các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến rừng và phục vụ các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để triển khai thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn thực hiện; theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh khung giá khi cần thiết.

Việc ban hành quy định về khung giá rừng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác định giá rừng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên rừng, bảo đảm các chính sách lâm nghiệp được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.