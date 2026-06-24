Cà Mau: Trồng rừng không đủ bù sạt lở mất rừng

Tại hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chiều 24/6, những kết quả trồng rừng đã không bù được tình hình sạt lở gây rừng đã được nêu ra.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề bảo vệ và phát triển rừng đã được nêu ra để tìm giải pháp.

Báo cáo từ ngành chức năng cho thấy, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau đã trồng mới được 1.538 ha rừng, bao gồm cả rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở NN-MT Cà Mau cho biết, tỉnh rất nỗ lực phủ xanh đất trống, tuy nhiên, thành quả này đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ thiên tai. Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở ven sông, ven biển tại địa phương diễn ra ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp làm mất đất, suy giảm nghiêm trọng diện tích rừng ngập mặn, đồng thời gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân ven biển.

Ông Phan Minh Chí phát biểu tại hội nghị.

Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2011-2020, sạt lở đã cuốn trôi khoảng trên 5.000 ha rừng ngập mặn, thì sang giai đoạn 2021-2025, bình quân mỗi năm địa phương này tiếp tục bị mất từ 200 - 300 ha rừng do sạt lở bờ biển, bờ sông.

Tại Cà Mau đang tồn tại thực tế, nguồn lực đầu tư công cho ngành lâm nghiệp của còn khá hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác bảo tồn và ứng phó thiên tai, trong khi cơ chế để thu hút dòng vốn ngoài ngân sách vào lĩnh vực này vẫn đối mặt với nhiều rào cản.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và tiến trình chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn chậm, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa hình thành được hệ thống công nghiệp chế biến lâm sản để kết nối, nâng cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm từ rừng cho người dân.

Trước những thách thức, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đưa ra giải pháp, sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong công tác quản lý, đầu tư bảo vệ, phát triển rừng vững chắc, kết hợp chặt chẽ với các giải pháp chống xói lở bờ sông, bờ biển để chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Tình trạng sặt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua nan giải.

Điểm mấu chốt trong chiến lược mới là phải khẩn trương chuyển đổi tư duy từ bảo vệ và phát triển rừng truyền thống sang tư duy kinh tế lâm nghiệp. Tỉnh Cà Mau cam kết sẽ tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào ngành lâm nghiệp.