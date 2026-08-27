English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà Mau hỗ trợ gì cho doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số?

Thứ Năm, 21:05, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thể hiện sự đồng hành cùng khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thực hiện chuyển đổi số, tỉnh Cà Mau sẽ hình thành mạng lưới tư vấn viên và có những chính sách về tài chính, đào tạo nhân lực.

Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số ở khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số dùng chung, chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và các phần mềm quản trị cơ bản.

ca mau ho tro gi cho doanh nghiep nho chuyen doi so hinh anh 1
Tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực và những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối với các mô hình sản xuất chuyên sâu, doanh nghiệp được tạo điều kiện thuê, mua giải pháp chuyển đổi số phục vụ tự động hóa, cải tiến quy trình quản trị và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Về hạ tầng và thử nghiệm công nghệ, Cà Mau đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng cố định và mạng 5G tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đối tượng doanh nghiệp thuê, sử dụng thiết bị tại các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm chuẩn, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ để kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời, mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số với ít nhất 10 tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp sẽ được hình thành để trực tiếp tư vấn kỹ thuật, đánh giá rủi ro an toàn và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chính sách tài chính và đào tạo nhân lực cũng được đẩy mạnh. Cà Mau sẽ thực hiện các cơ chế hỗ trợ lãi suất vay đối với doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới; hỗ trợ chi phí bảo hộ, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ và cấp phiếu hỗ trợ tài chính để trải nghiệm dịch vụ số.

ca mau ho tro gi cho doanh nghiep nho chuyen doi so hinh anh 2
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ hộ dân kinh doanh

Đội ngũ nhân sự doanh nghiệp sẽ được chuẩn hóa thông qua các chương trình bồi dưỡng giám đốc điều hành (CEO) về chiến lược chuyển đổi số; đào tạo lao động nòng cốt theo phương thức "học đi đôi với làm", cũng như phổ cập kỹ năng số cơ bản và an toàn thông tin cho người lao động.

Nội dung trên được nêu ra trong kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn. Cà Mau hướng đến mục tiêu trong năm sẽ hỗ trợ ít nhất 800 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, có tối thiểu 500 doanh nghiệp trực tiếp ứng dụng các giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2-da-qua-tinh-ca-mau-to-chuc-nhieu-hoat-dong-de-dua-chuyen-doi-so-den-voi-nguoi-dan.jpg

Đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số theo nhóm đối tượng ở Cà Mau

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức phổ cập tri thức và kỹ năng số phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà Mau kêu gọi hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước”
Cà Mau kêu gọi hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước”

VOV.VN - Nhằm chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn.

Cà Mau kêu gọi hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước”

Cà Mau kêu gọi hưởng ứng “Cùng Việt Nam tiến bước”

VOV.VN - Nhằm chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn.

Thành lập 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Cà Mau
Thành lập 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Cà Mau

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau.

Thành lập 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Cà Mau

Thành lập 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Cà Mau

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau.

Cà Mau bảo trì Quốc lộ 63 sau phản ánh của VOV
Cà Mau bảo trì Quốc lộ 63 sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng Quốc lộ 63 qua địa bàn tỉnh Cà Mau bị xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã triển khai bảo trì khẩn cấp, lộ trình đầu tư nâng cấp tuyến đường cũng đã được trình.

Cà Mau bảo trì Quốc lộ 63 sau phản ánh của VOV

Cà Mau bảo trì Quốc lộ 63 sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng Quốc lộ 63 qua địa bàn tỉnh Cà Mau bị xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã triển khai bảo trì khẩn cấp, lộ trình đầu tư nâng cấp tuyến đường cũng đã được trình.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp