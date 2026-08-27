Cà Mau hỗ trợ gì cho doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số?

Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số ở khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số dùng chung, chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và các phần mềm quản trị cơ bản.

Tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực và những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối với các mô hình sản xuất chuyên sâu, doanh nghiệp được tạo điều kiện thuê, mua giải pháp chuyển đổi số phục vụ tự động hóa, cải tiến quy trình quản trị và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Về hạ tầng và thử nghiệm công nghệ, Cà Mau đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng cố định và mạng 5G tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đối tượng doanh nghiệp thuê, sử dụng thiết bị tại các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm chuẩn, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ để kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời, mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số với ít nhất 10 tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp sẽ được hình thành để trực tiếp tư vấn kỹ thuật, đánh giá rủi ro an toàn và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chính sách tài chính và đào tạo nhân lực cũng được đẩy mạnh. Cà Mau sẽ thực hiện các cơ chế hỗ trợ lãi suất vay đối với doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới; hỗ trợ chi phí bảo hộ, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ và cấp phiếu hỗ trợ tài chính để trải nghiệm dịch vụ số.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ hộ dân kinh doanh

Đội ngũ nhân sự doanh nghiệp sẽ được chuẩn hóa thông qua các chương trình bồi dưỡng giám đốc điều hành (CEO) về chiến lược chuyển đổi số; đào tạo lao động nòng cốt theo phương thức "học đi đôi với làm", cũng như phổ cập kỹ năng số cơ bản và an toàn thông tin cho người lao động.

Nội dung trên được nêu ra trong kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn. Cà Mau hướng đến mục tiêu trong năm sẽ hỗ trợ ít nhất 800 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, có tối thiểu 500 doanh nghiệp trực tiếp ứng dụng các giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.