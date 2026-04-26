Cà Mau phát huy "nguồn lực nội sinh" từ di sản để phát triển du lịch

Chủ Nhật, 15:47, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/4, tại không gian văn hóa Khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản gắn với phát triển du lịch”. Sự kiện này nằm trong Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch năm 2026.

Tỉnh Cà Mau đang sở hữu một hệ thống di sản phong phú với 112 di tích được xếp hạng, trong đó, có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 24 di tích quốc gia. Đặc biệt, địa phương còn lưu giữ 5 bảo vật quốc gia và 8 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh, tiêu biểu là nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

ca mau phat huy nguon luc noi sinh tu di san de phat trien du lich hinh anh 1
Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhìn nhận, dù tỉnh sở hữu tài nguyên dồi dào, song du lịch di sản vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều di sản của tỉnh vẫn đang ở dạng “tài nguyên” thô, chưa thực sự trở thành “sản phẩm” có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, một số di tích đang có dấu hiệu xuống cấp, hạ tầng dịch vụ thiếu đồng bộ và sự liên kết giữa các điểm đến còn rời rạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kỳ vọng, hội thảo sẽ tạo ra bước chuyển biến thực chất: từ tư duy coi di sản là tài nguyên sang tư duy kiến tạo sản phẩm; khai thác phát triển bền vững, lâu dài; Di sản cần trở thành một phần sống động và lan tỏa trong dòng chảy của đời sống hiện đại.

ca mau phat huy nguon luc noi sinh tu di san de phat trien du lich hinh anh 2
Du khách thưởng thức đờn ca tài tử - Di sản thế giới tại Khu tưởng niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

"Hiện nay, di sản văn hóa không còn là những giá trị của quá khứ cần gìn giữ, mà đã và đang trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần định hình bản sắc, củng cố nền tảng tinh thần và tạo động lực cho phát triển. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta là phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, do đó, bảo tồn Di sản không thể tách rời phát huy giá trị; và phát triển du lịch chính là một trong những con đường hiệu quả để đưa Di sản từ trạng thái tiềm năng trở thành giá trị hiện hữu, gắn với đời sống", ông Thăng cho biết.

Để phát triển du lịch và đưa di sản trở thành động lực phát triển, Cà Mau định hướng tập trung vào các giải pháp: số hóa dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá. Việc xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và nâng cao chất lượng thuyết minh được xem là "nút thắt" cần tháo gỡ để tăng tính trải nghiệm cho du khách.

ca mau phat huy nguon luc noi sinh tu di san de phat trien du lich hinh anh 3
Ông Lý Vỹ Triều Dương nêu định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau, cho biết tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch. Trong đó, sẽ tập trung phát triển 5 tuyến du lịch chủ lực kết nối liên tỉnh và liên vùng.

"Chúng tôi cũng đang tập trung phát triển 3 trung tâm du lịch: khu vực Bạc Liêu cũ, Cà Mau cũ và trung tâm du lịch Khai Long và Hòn Khoai. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung phát triển 2 Khu du lịch Mũi Cà Mau và Nhà Mát", ông Dương cho biết thêm.

Tỉnh Cà Mau cũng ưu tiên hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng và doanh nghiệp vào chuỗi giá trị du lịch.

z7763343512470_6c73523c72af050edbc5d0e4aab06601.jpg

Cà Mau khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch

VOV.VN - Tối 25/4, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Cà Mau khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL lần thứ I năm 2026. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động trưng bày, hội thảo, xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau phát triển xanh kinh tế du lịch nông nghiệp văn hóa phi vật thể bảo vật di tích lịch sử nghệ thuật đờn ca tài tử vọng cổ ca cổ
Cà Mau thành lập bảo tàng và xây dựng biểu tượng tôn vinh lúa nước

VOV.VN - Chiều 25/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ, công bố thành lập Bảo tàng Lúa nước và giới thiệu phương án kiến trúc Biểu tượng tôn vinh Lúa nước của tỉnh.

Cà Mau: Khởi công cầu 500 tỷ và khánh thành Trung tâm Bảo trợ xã hội

VOV.VN- Tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kết nối Bệnh viện Đa khoa tỉnh và khánh thành Dự án nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Cà Mau khai mạc cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I năm 2026

VOV.VN - Sáng nay 25/4, tại phường Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau đã khai mạc cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I năm 2026.

